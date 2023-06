14 años sin Michael Jackson: ¿Cuáles son las canciones más escuchadas en Spotify?

El 25 de junio de 2009 se dio a conocer la trágica noticia de la muerte del "Rey del pop" Michael Jackson a los 50 años. Este domingo se cumplieron 14 años de su partida. Cada año sus millones de fanáticos lo recuerdan.

Sus tres hijos Prince, de 26 años; Paris, de 25; y 'Bigi', de 21, colgaron mensajes sencillos como un "I love you" en referencia a su padre.

Durante su carrera, Jackson vendió más de 750 millones de disco en el mundo, siendo su cumbre el éxito "Thriller", además de "Beat it", "Bad", o "Remember the Time".

Su música continúa entre las más escuchadas.

A propósito de las plataformas streaming. ¿Cuáles son las cinco canciones del artista más escuchadas en Spotify. Sorprendentemente no es "Thriller".

A continuación, el desglose.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/25/canciones-mj-spotify-26944cb8.jpg El Top 5 en el Spotify de Michael Jackson. (CAPTURA/ DL)

La canción número 1 en el Top 5 de las más populares es "Billie Jean", el hit de los años 80. Este sencillo suma más de 1 billón de reproducciones.

Le sigue "Beat it" con 909,607.200 millones de escuchas. Después "Smooth Criminal" en su versión remasterizada de 2012 con más de 577 millones.

Otra es "Chicago" de su álbum Xscape de 1999 y suma más de 155 millones de streams.

La última del top es "Rock with you" con casi 387 millones en Spotify. En este tema, el joven Michael ya había salido de los Jackson 5 y se mostraba como solista con su producción discográfica "Off the Wall" en 1979.

En general, en esa plataforma, al "Rey del pop" lo escuchan más de 37 millones de oyentes mensuales.

Solo por citar algunos hitos, el intérprete de "Remember the time" obtuvo el Disco de Uranio, premio que se reconoce a pocos artistas que han vendido mas de 50 millones de discos en un solo álbum. Esta selecta lista incluye a Pink Floyd, Queen, AC/DC, y Raphael.

Además, recibió en vida 39 Récords Guinness, entre ellos el de "El artista más exitoso de todos los tiempos".

Su muerte

La causa de muerte del controversial artista fue de un paro cardiorrespiratorio por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina, calmantes que consumía.