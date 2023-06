Yuri brilla y se luce en el escenario con su espectáculo "Euforia"

Una Yuri reinventada brilló como toda una diva la noche de este sábado en el Teatro Nacional Eduardo Brito como parte de su gira "Euforia".

La cantante mexicana con 45 años de trayectoria actuó primero en el Gran Teatro del Cibao este viernes y cerró la cita en República Dominicana en el TN.

Quienes fueron a ver a la intérprete y actriz sabían que iban a corear canciones de amor y despecho popularizadas en los 80 y 90, pero quizás no tenían en cuenta que este 2023 Yuri vino renovada con un show complementado con luces, ocho bailarines, un concepto estético y visual al estilo Las Vegas y una docena de cambios de vestuarios, nueve de esos de la maestra de la moda Giannina Azar.

En efecto, su show superó las expectativas de los presentes por dos horas y media y una veintena de canciones sin dejar de interpretar, por supuesto, "La maldita primavera", popularizada en salsa en el país por Yiyo Sarante y versionada por otros artistas, además de como "Detrás de mi ventana" y "Es ella más que yo".

El público, mayormente contemporáneo que se dio cita, le dio prolongados aplausos en la mayoría de las interpretaciones con su potente voz haciendo que ella llorara por agradecimiento.

Su concierto, que forma parte de la gira que arrancó con éxito y excelentes críticas en la Arena de México, también estuvo marcado por las anécdotas al punto de que coqueteó con la idea de hacer stand up comedy e hizo reiteradas veces soltar la risa de los fanáticos.

Más detalles de "Euforia"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/25/yuri-concierto-dl-4-e19d181e.jpg Yuri se creció en escena. (DANIELA PUJOLS)

La lluvia pretendía aguarle la fiesta a Yuri, lo que retrasó a muchas personas. El aforo no se llenó. Sin embargo, esto no deslució su propuesta.

De hecho, con humildad la cantante que abrazó el cristianismo agradeció a las personas que se dieron cita y que "no se dejaron intimidad con la lluvia".

Las pantallas proyectaron diversos clips de una sesión fotográfica y de video con estilismos actuales, la mayoría de Giannina Azar, que al mismo tiempo se parecían a lo que traía puesto en persona.

Pocos minutos después de las 9:00 de la noche, las luces se encendieron con una vibra planetaria.

En el escenario, que tenía una tarima alta integrada, aparecieron los ocho bailarines bien tonificados que se lucieron en toda la noche trayendo un aire ochentero y de los 90, tecno, pop y hasta tropical.

Ellos estaban vestidos con trajes galácticos azules y en medio de este intro salió la rubia mexicana con un imponente look azul con abertura en el pecho y cargado de brillo de Giannina Azar e interpretando "Este es mi chico" (1991) son el sonido de la época gracias a su banda perfectamente acoplada.

"Bienvenidos. Gracias por acompañarme esta noche". Hoy vamos a recordar de todo, cuando se enamoraron hasta cuando hicieron a sus hijos", dijo haciendo reír.

Siguió con "Todo mi corazón" y "Amor mío déjala", otra de los 90.

Yuri cambiaba de vestuario en cada segmento, dejando que los bailarines se luzcan. Ella regresó más sensual y enérgica con otro modelo de Giannina entonando la movida canción "Qué te pasa".

Chistosa y anecdótica

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/25/yuri-concierto-dl-2-e836f509.jpg Yuri usó este abrigo que parecía parte de su look porque se le rompió el vestido detrás. (DANIELA PUJOLS)

En medio del baile se le rompió la parte de atrás del vestido y los bailarines le pusieron un sobretodo tipo abrigo.

Pero la gente se dio cuenta porque ella misma lo confesó debido a que todo pareció parte del número del show. "Uys se me rajó el vestido, espero no me hayan visto las nachas", expresó una chistosísima Yuri muerta de risa con su acento mexicano.

Todo se puso color rojo para esos temas de despecho dignos de un karaoke y se la dedicó a Gerard Piqué volviendo a sacar carcajadas ya que de por sí no paraba de corear sus temas.

Ahí entonó "Si piensas que por ti voy a morir" que de seguro la ha escuchado Shakira.

"Esto es lo que uno se lleva, el cariño y el aplauso", fueron sus palabras mostrándose sentimental luego de un prolongado aplauso.

De vuelta con otro cambio, esta vez con un body amarillo Yuri recordó que siendo una niña ya era telonera de la "Reina de la salsa" Celia Cruz y relató a modo de anécdota que comenzar tan joven, con solo 11 años, la llevó por muchos años a cuestionar a su madre, pero que con tiempo la perdonó.

Tras este aparte, cantó otra de las más exitosas de su discografía: "Es ella más que yo".

El público de pie

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/25/yuri-concierto-dl-3-3dce9b6f.jpg Una de sus mejores interpretaciones fue La maldita primavera. (DANIELA PUJOLS)

Con el vestido de espejos que usó la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, Yuri ofreció otra interpretación magistral, "El espejo".

Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo, que ya te olvidé, cantó.

No pararon los hits y la siguiente de su cancionero fue "Detrás de mi ventana" que hizo que todos se pusieran de pie y volviera a prolongarle un merecido aplauso, lo cual agradeció.

Y es que Yuri no necesita demostrar que es dueña de una hermosa voz.

Con el ambiente color lila, flores en las pantallas y los bailarines con grandes plumas, Yuri, vestida de igual color, cantó con excelencia su clásico "La maldita primavera" dejando que los presentes canten al unísono.

Si para enamorarme ahora, Volverá a mi la maldita primavera, que importa si para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mi.

Elogia a Giannina Azar

La cantante mexicana elogió a su amiga, la maestra de la moda dominicana Giannina Azar, quien la vistió para el concierto.

"Ha vestido a Beyoncé, a la JLO, de ahí pa´ abajo, pero saben que es lo bonito de ella, que tiene un corazón de oro, lleno de talento y he tenido la suerte de poder abrazarla a ella, a su esposo, a su familia, soy su amiga. Eso es lo más importante", expresó Yuri.

Azar, desde su asiento le agradeció con lágrimas en los ojos.

En otro momento de reflexión llamó a las personas a mostrarse y quererse tal cual son, especialmente a las mujeres, a ignorar los comentarios negativos, además de valorar a la familia.

Citó que muchos la criticaron por anunciar la gira, de que ya no era su momento, pero ha dejado que su trabajo hable por ella.

En su discurso de todo lo que vivió en la pandemia, tiempo en que enfermó y duró varios meses en cama, le hizo fortalecer su fe.

A pesar de siempre se mantuvo chistosa y alegre, Yuri lloró al cantar una canción cristiana. Agradeció a Dios lo que ha hecho por ella.

En medio del aplauso, advirtió sobre la soledad de la fama que todos los artistas atraviesan cuando llegan a la cima.

En la parte final cambió su vestuario y estado de ánimo mostrando sus dotes vocales para las rancheras.

¡Viva México! vociferó al interpretar "Costumbre", una canción de Juan Gabriel versionada por muchos artistas, entre ellos Rocío Dúrcal.

Después el clásico de las rancheras "El rey" y finalizó esta parte con notas altas al elegir de su último álbum "Celebrando a una leyenda" (2021) su colaboración "Llorar" con la cantante Lucero grabada en la pantalla.

Yuri hizo un falso despido y la gente coreó "Otra, otra". En realidad, se estaba cambiando y regresó con sus bailarines ataviados de estilo safari para terminar de forma movida un medley de éxitos incluyendo "El apagón".

También versionó en inglés la famosa canción de Gloria Estefan "Conga", cerrando su espectáculo "Euforia" bailando a las 11:24 de la noche.

"Qué voz", "Una estrella", "Está igualita", "Que cuerpo", "Una diva", eran los comentarios de sus fans al salir.

La producción local de su concierto fue de César Suárez Pizano.