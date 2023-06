Alejandro Sanz: "Sigo en mi proceso con altibajos, pero mejorando"

El cantante español Alejandro Sanz le dio este lunes un 'update' a los seguidores sobre su salud mental justo un mes después de su desahogo en las redes sociales que preocupó a los fans cuando dijo estar "triste y cansado".

Esta vez el intérprete de "Mi soledad y yo" se mostró un poco más esperanzado y expresó en su cuenta de Twitter que continúa en su proceso, con altibajos, pero "mejorando poco a poco".

Aunque reconoció que el ruido, es decir, lo mediática que ha sido su situación, "no te deja ni sufrir tranquilo".

"Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición", fue el mensaje íntegro de Sanz publicado hoy en Twitter.

Al hacer referencia a la canción "Se vende", lanzada en el año 2012 como parte de su producción discográfica "La música no se toca", se desprenden los siguientes versos a los que quizás Sanz se acogería:

Ya nadie aquí se llama, no se oye ni una voz

Los muebles y el silencio abarrotan el salón

Yo oprimo las caricias y los ruegos

Y escribo en un cartel que cuelgo en el balcón: "se vende"

Un alma nueva sin usar, se vende

Yo rindo mis ejércitos de plomo

Yo quemo mis navíos en tu vientre amueblado de dolor

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma... — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023

Deuda millonaria

Hace pocos días se dio a conocer lo que sería la causa principal del estado mental del multipremiado ganador del Grammy Latino.

Y es que una supuesta estafa en Miami, Estados Unidos, por parte de un conocido, lo que lo llevó a ser condenado a pagar una deuda millonaria. Sumado a esto, terminó su relación con la modelo cubana Rachel Valdés después de tres años juntos.

El juzgado de primera instancia número 47 de Madrid condenó al intérprete de Amiga mía a hacer frente a un impago millonario en la compra de unas propiedades de lujo en Miami y prepara el embargo de sus bienes, según avanzó en exclusiva el periódico español El Mundo.

Se trata de una antigua casa de estilo colonial construida en 1933 con más de 3.000 metros cuadrados, seis dormitorios, cinco baños, estudio de grabación, piscina climatizada y muelle privado en la zona de Sunset Lake. Por esta casa Sanz pagó 4,7 millones de dólares.



Para articular esta operación, el medio reporta que la entidad Total Bank de Florida otorgó al artista varios préstamos. Los créditos le fueron concedidos a su sociedad española Gazul Producciones, S.L.U., y a Music on Wheels, LLC, esta última radicada en Estados Unidos y que forma parte del grupo empresarial del cantante. Como garantía de los préstamos, Sanz puso a otra sociedad suya establecida en América, Alja Productions, LLC, así como una finca en Miami.

En la parte musical

En algo positivo para su carrera, el pasado 14 de junio se anunció que Sanz abandonó Universal Music para pasar a Sony Music.

El propio artista afirmó estar "feliz" de fichar por Sony Music Entertainment.

"Estoy feliz de unirme a esta familia, una compañía en la que tengo muchos amigos con los que comparto el amor por la música", indicó el cantante.

Sanz abandona así Universal Music, la discográfica de sus últimos cuatro discos de estudio, desde "La música no se toca" (2012) al más reciente, "Sanz" (2021), por la que fichó en 2011 tras su salida de Warner Music.