Emotivo Elton John se despide en festival de Glastonbury

Elton John dio el domingo el concierto final del legendario festival británico de Glastonbury, cerrando el espectáculo anual con lo que podría ser su última presentación en Reino Unido.

"Nunca pensé que tocaría en Glastonbury", dijo a la multitud.

"Es una noche muy especial y emotiva para mí, podría ser mi último concierto en Inglaterra, en Gran Bretaña, así que mejor toco bien y los entretengo".

El astro de 76 años está poniendo fin a una brillante carrera con una gira mundial de despedida, tras tocar en mayo en Estados Unidos antes de un recital final el 8 de julio en Estocolmo.

Glastonbury, el más famoso festival musical británico, se celebra desde hace cinco décadas en una granja en el suroeste de Inglaterra.

Antes de subir al Escenario Pirámide la noche del domingo, las expectativas de los aficionados estaban al tope.

"Elton es una leyenda", declaró a AFP el estudiante Giles Briscoe, de 26 años, vistiendo una réplica del icónico traje de béisbol que John vistió en su famoso concierto de 1975 en el Dodgers Stadium de Los Ángeles.

John no decepcionó. Arrancó la presentación con "Pinball Wizard", que interpretó en la ópera rock "Tommy", antes de tocar algunos de sus grandes éxitos como "Candle in the Wind", "Crocodile Rock" y "I'm Still Standing".

Dedicó "Don't Let the Sun Go Down on Me" a su "amigo" e "inspiración" George Michael, fallecido en 2016, y quien habría cumplido 60 años el domingo.

- "Viaje increíble" -

David Furnish, esposo de John, dijo a Sky News antes del concierto que el artista no dejará de crear música después de la gira de despedida y que comenzaría a grabar un disco nuevo este año.

John recibió en el escenario a varios invitados sorpresa, comenzando con el London Community Gospel Choir y Jacob Lusk del grupo soul Gabriels.

Luego subió Stephen Sanchez, quien cantó una de sus canciones junto a John.

Terminó con una rendición intensa de "Rocket Man", acompañado de fuegos artificiales.

John agradeció a sus seguidores por "52 años de increíble amor y lealtad".

"Ha sido un viaje increíble y he tenido el mejor tiempo posible. Nunca los olvidaré, están en mi cabeza, mi corazón y mi alma".

John puso fin al festival que tuvo a grandes artistas como los veteranos roqueros Guns N'Roses.

Otros artistas en el elenco de este año fueron los británicos Arctic Monkeys, el cantante Lizzo, el rapero Lil Nas X, además de Blondie y Rick Astley.