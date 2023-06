Shakira cuenta, por primera vez, cómo se enteró de la "traición" de Gerard Piqué

La revista People en español dio a conocer la lista de las 50 celebridades más bellas del año, según su criterio editorial y, la cantante colombiana Shakira fue elegida para la portada, encabezando la exclusiva selección.

En una entrevista para el medio, Shakira confesó que se enteró de la nueva relación de su ex, Gerard Piqué, a través de los medios de comunicación. Este descubrimiento coincidió con un momento especialmente delicado en su vida, ya que su padre se encontraba en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

La cantante admite que temía perder a su padre, el hombre que más ha amado, en medio de una situación tan difícil, y fue extremadamente duro para ella no poder comunicarse con él. En medio de estos meses tan complicados, Shakira ha encontrado consuelo en la música, donde en más de una ocasión ha transmitido mensajes a través de sus letras. Además, se ha rumoreado que Gerard Piqué podría haber tomado una decisión importante en su vida sentimental al "comprometerse" con Clara Chía.

La cantautora también habla de su regreso a Miami y a la soltería, y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, familia, amigos y fans.

"Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", recuerda esta. "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", dijo la artista.

La revista reseña que, fue a mediados del 2022, cuando a la barranquillera de 46 años se le unieron cielo y tierra. Después de 12 años juntos, Shakira anunció su separación de Gerard Piqué —el padre de sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de 8—y en medio de su ruptura del exfutbolista de 36 años, el padre de la cantante tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa en Barcelona.

Afortunadamente, estos días grises están en el pasado y padre e hija —al lado de la madre de Shakira, Nidia Ripoll— pudieron celebrarle sus 91 abriles al patriarca de la familia en septiembre del 2022.

"Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza", añade Shakira sobre su héroe. "Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo".

Sus padres "han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir", agrega, "pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir".

us ganas de volver a sonreír y salir adelante han salido de sus entrañas en el 2023, así como el amor por sus hijos. Con su canción "Acróstico", dedicada a Milan y Sasha, la cantante conmovió a muchos hasta las lágrimas junto a los chicos. Después de tres décadas cantándole al amor y al desamor, la estrella regaló a sus fans un tema inspirado en el sentimiento más puro que existe: la devoción de una madre. "Lo único que quiero es tu felicidad", reza uno de sus versos y por hoy, en su nueva etapa de vida junto a ellos en Miami, Shakira lucha por lograrlo.

En sí, feliz se le ha visto con sus pequeños tras su triunfal regreso en abril al sur de la Florida. "Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida", dice la orgullosa mamá. "Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías".

Además, la artista colombiana transformó su dolor en música, y esto le ayudó a salir adelante.

"La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles", admite. "Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo".

"Mi tiempo libre que es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos", reconoce la intérprete de "Hips Don't Lie". "Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les de estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido".

Tras su llegada a Miami, la también intérprete de "Ojos así" ha reconectado con colegas y amigos como Juan Luis Guerra, a cuyo concierto acudió junto a su hijo Milan. La estrella también ha sido captada paseando en barco en Miami con el piloto británico de la Fórmula Uno Lewis Hamilton, de 38 años, con quien a todas luces se estaría dando una nueva oportunidad en el amor: asistió a una carrera de Hamilton en el Grand Prix de Barcelona y luego cenó con él y varios de sus amigos, disfrutando la vida nocturna de la capital catalana que fue su base durante más de una década junto a Piqué.

Si bien ha sido un año de altibajos, sus seres queridos la han llenado de fuerza. "Hay días de días", dice Shakira. "Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres".