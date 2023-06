Grammy incluye a Tokischa en listado de estrellas latinas de la comunidad gay en ascenso

La academia de la grabación Grammy Awards publicó este martes su listado de la última ola de estrellas LGBTQIA+ en ascenso, en donde incluyó a Tokischa, Ana Macho, Nicole Zignago, Bruses, Yadam y Conexión Divina, como músicos queer América Latina y los Estados Unidos están llegando a lo más alto de las listas mientras amplían la representación de sus comunidades.



El listado comienza destacando a la dominicana Tokischa puntualizando que Tokischa no tiene miedo de llevar la música latina a lugares atrevidos con canciones que a menudo celebran la positividad sexual y señala que, al mismo tiempo, está poniendo en primer plano el Dembow, la música de su país.

Además, destaca la colaboración de DJ Marshmello y Tokischa "Estilazo" como el himno LGBTQIA+, su colaboración junto a Madonna "Hung Up" y dos colaboraciones junto a Rosalía, incluso en "La Combi Versace" de su galardonado álbum Motomami.

Tokischa está trabajando arduamente en su muy esperado álbum debut, que podría lanzarse en 2024. Mientras, planea continuar con su gira por Europa y el resto del mundo.

Lo que dice la academia sobre la cantante dominicana

"Siento que me conecto con la comunidad [LGBTQIA+] siendo quien soy", dijo Tokischa a Latina Magazine el año pasado. "Soy ese tipo de persona que no es tan bienvenida en lo que respecta a la sociedad, las cosas morales, el comportamiento o lo que haces, por lo que este rechazo de mi personalidad en la sociedad es como lo que hacen todos los demás en el experiencias comunitarias".

Lo que dice del resto de artistas latinas LGBTQIA+ en ascenso

Conexión Divina

En el espacio de música regional mexicana que históricamente ha excluido a mujeres y artistas LGBTQIA+, Conexión Divina está creciendo rápidamente. El trío mexicano-estadounidense de la cantante principal Liz Trujillo, quien es abiertamente gay, y Ashlee Valenzuela, quien se identifica como bisexual, cuentan con el apoyo de su compañera de banda Sandra Calixto, quien es una aliada de la comunidad.

Desde el lanzamiento de su sencillo debut "Odio" el año pasado, Conexión Divina ha expresado con orgullo quiénes son a través de canciones confesionales. El video musical de "Odio" presenta al trío atrapado en un triángulo amoroso que incluye a hombres y mujeres. El video de "La Receta" también presenta a Trujillo con un interés amoroso femenino. La banda aborda el tema de las personas que hablan a sus espaldas en la ardiente canción sierreña "Se Rumora".

"Estamos mostrando un lado diferente de las mujeres", dijo Valenzuela a Teen Vogue el año pasado. "Que las mujeres simplemente no son así o asá, para que todos puedan conectarse". Trujillo agregó: "Definitivamente queríamos tener algún tipo de representación de nosotros mismos".

Ana Macho

El año pasado, Ana Macho causó sensación con su exitoso EP Realismo Mágico. El artista no binario le dio un colorido toque pop latino a la música de su Puerto Rico natal.

Ana Macho surgió en 2021 con el rapero puertorriqueño Villano Antillano, formando equipo en "Muñeca", un himno de empoderamiento sobre la experiencia de las mujeres trans. Desde entonces, Macho ha lanzado canciones como la impresionante "Amiga", su oda a la camaradería femenina, y la explosiva "Exclusivo", donde critican en broma el consumismo en la escena de la música urbana latina.

Macho está trabajando actualmente en su álbum debut que saldrá a finales de este año. "Estoy en camino a la dominación total del mundo, sinceramente", le dijeron a GRAMMY.com. "Ahora quiero seguir creciendo y evolucionando en la carrera que he construido. Tengo mucha suerte de poder vivir de la música y viajar por el mundo siendo una estrella del pop".

Yadam

Yadam está aportando vulnerabilidad emocional a la música pop latina con sus canciones. El cantautor abiertamente gay nació en Venezuela y luego se mudó a París. Su música refleja esa mezcla única de sonidos latinos y europeos.

Yadam lanzó su carrera musical en 2022 con el sencillo "Otras Mujeres", trabajando en la canción con infusión de flamenco con el colaborador cercano de Sia y Christina Aguilera, Samuel Dixon. Desde el principio, Yadam cantó sobre la experiencia de tener que ser discreto sobre su enamoramiento por otro hombre. En su nuevo sencillo "Beso", Yadam canta sobre la alegría de poder besar al hombre de sus sueños.

"Es el mes del Orgullo LGBTQIA+ y quería darles la canción que me da más ganas de hacerme bailar de este proyecto porque estamos celebrando", compartió Yadam en un comunicado. Ambas canciones se incluirán en su álbum debut Belamor, que se publicará en septiembre.

Nicole Zignago

After writing for artists like Sofía Reyes and Kenia Os, Nicole Zignago made her debut as an artist with last year's EP Así Me Siento Hoy. The openly queer singer/songwriter from Peru was nominated for Best New Artist at last year's Latin GRAMMY Awards.

Throughout the EP, Zignago explores a relationship from the giddy beginnings in the R&B-infused "Me Gusta Que Me Gustes" to the heartbreaking end. Backed by flamenco beats in "Feelings," she sang about getting played by another woman. She reunited with Reyes for the icy "Corazón Frío" where she exacted her revenge on an ex.

"Being Latina and queer and having a voice humbles me," Zignago told Rolling Stone last year. "It empowers me and makes me realize how much more space is needed. I really hope people feel represented by who I am."

Bruses

Bruses le dio a la música latina un cambio de imagen alternativo el año pasado con su álbum debut Monstruos. En su biografía de Twitter, la cantautora mexicana se refiere a sí misma como una "reina lesbiana emo". El LP sin disculpas sobre la celebración de ser diferente le valió a Bruses una nominación al Latin GRAMMY por Mejor Álbum de Pop/Rock.

Monstruos incluye el himno de rock de Bruses "I Like 2 Be", donde celebró ser queer. "Me gusta ser quien soy / No me importan tus palabras / Me importa un carajo tu opinión", cantó. Ahora Bruses está adelantándose a su próximo EP Cuando Ella Me Besó, Probé A Dios con la canción de synth-pop "Más Que Amigas". Ella canta sobre enamorarse de una compañera.

"No quiero ser un artista lineal", dijo Bruses a IndieRocks el año pasado. "No quiero hacer lo mismo por el resto de mi carrera. Tengo que cambiar constantemente, incluso en mi vida personal. Lo disfruto, me gusta, [y] es parte de lo que soy".