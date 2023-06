Rafa Rosario se querella contra cooperativa por estafa de 10 millones de pesos

Con 10 millones de pesos fue estafado el merenguero Rafa Rosario, esto según la querella que depositó el artista este miércoles en la Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República, en contra de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).

"El motivo de nuestra visita a la Procuraduría General de la República, para interponer una querella contra la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), por abuso de confianza en contra de Rafa Rosario. Nosotros quisimos depositar una querella formal contra los directivos de esta cooperativa", sostuvo el abogado Alejandro Moscoso Segarra, en declaraciones para medios digitales apostados en la entrada de la Procuraduría General de la República.

Indicó que el artista hizo una inversión en la cooperativa que sobrepasa los 10 millones de pesos.

Rafa Rosario expresó, que se siente muy afectado por la situación que atraviesa en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera.

"Hoy estamos muy afectado por esa situación", dijo.

En mayo de este año Diario Libre publicó que la cooperativa se encuentra en un proceso de investigación por parte del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) por irregularidades en la gestión administrativa. La entidad registró a diciembre del 2022 que sus activos ascendían a 10,001,740,899 pesos.

Desde extranjeros con millones de pesos depositados a plazo fijo hasta madres con ahorros para emergencias se enfrentan a la larga espera de más de tres meses para recibir una respuesta de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) a su solicitud de devolución de ahorros.

"Aparentemente no tienen dinero, porque yo vine a retirar mis ahorros y lo que me dicen es que no hay sistema y me proponen retirarlo en pequeñas partidas de 5,000 pesos, pero ni así me entregan", respondió, visiblemente molesta, una señora que tiene 10 años en la cooperativa y necesita sus ahorros para pagar una intervención médica de un familiar.