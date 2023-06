Rolling Stone asegura urbanas dominicanas rompieron barreras con su show en el United Palace

Cómo el festival "Mujeres del Movimiento" rompió barreras. Así tituló la revista Rolling Stone un artículo donde destacó la importancia que generó en el movimiento urbano, la participación de varias cantantes dominicanas en un concierto realizado en el United Palace de Nueva York.

La revista asegura en el texto que, "con cabezas de cartel como MelyMel, Yailin la Más Viral, La Insuperable y más exhibiendo el dembow y el rap dominicano, el primero de su tipo se agotó y demostró que los críticos estaban equivocados".

Según la reseña, "este espectáculo tomó mucho tiempo en gestarse, comenzando como una respuesta a la falta de giras y oportunidades de música en vivo para las mujeres en la industria latina, algo que Diana Dotel, fundadora de More Than Words Live y More Than Words Agency, fue viendo de primera mano cuando trabajaba como promotora, tratando de llegar a ver empresas que debían invertir en mujeres. Una y otra vez, escuchaba constantemente que las mujeres no vendían y notó la falta de giras importantes para mujeres. Ella se dispuso a demostrar que todos estaban equivocados".

Se añade: "el viernes por la noche, una multitud masiva con entradas agotadas comenzó a inundar United Palace, el teatro dorado en Washington Heights que se ha convertido en un rito de iniciación para las principales estrellas latinas, incluidos Bad Bunny y El Alfa". Agrega: "Una audiencia entusiasta, compuesta principalmente por mujeres dominicanas, acudió a un evento sin precedentes: Mujeres Del Movimiento, un festival único en su tipo en Nueva York, organizado por mujeres con una alineación de mujeres".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/28/muejuroamsamsstesa-a841b0d9.jpg Mujeres del Movimiento (FUENTE EXTERNA)

Incluso, -continúa-, antes de que comenzara el espectáculo, la multitud se transformó rápidamente en hombres y mujeres emocionados, cantando, aplaudiendo en sincronía y agitando fervientemente sus banderas en el aire.

"La energía se volvió aún más intensa una vez que una lista de artistas femeninas comenzó a subir al escenario: todas las artistas, desde las emergentes como GeezLy, Queen Parker, Chelsy, Yailin la Mas Viral, Leli Hernandez y Lismar hasta las mamás de la escena musical dominicana como La Insuperable, La Perversa y MelyMel, lo dieron todo y algo más. Los fanáticos recitaron sus compases con total convicción, golpeándose el pecho con letras que los ponían nerviosos sobre el dolor y la liberación, y animando a sus amigos mientras giraban y hacían twerking en medio de los pasillos".