Buika y su rico repertorio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua

"Me gusta la gente de República Dominicana, me siento cómoda cada vez que vengo. Como siempre he dicho, no tengo una residencia fija, me muevo de uno a otro lado, pero aquí me han mostrado mucho cariño", dijo la artista española de ascendencia africana Buika, al referirse al cariño que le tiene a esta tierra.

La afamada intérprete estrena este sábado en el teatro la Fiesta hotel Jaragua su gira "Buika Music World.

Su nueva producción escénica convoca a sus fieles a una noche en la que echará mano a sus éxitos y a los temas que ha incorporado recientemente a su exquisito repertorio.

"Comenzar en República Dominicana es un regalo, porque no se puede estar en mejor lugar, este lugar es mágico, me hace feliz esto. Yo soy de mucha improvisación, por eso no puedo prometer un repertorio fijo porque desde que uno comienza comenzamos a escuchar al público pedir una que otras canciones que a lo mejor no la hemos incluido en el show, al final, mi tribu, el público son los verdaderos directores de la orquesta", avanzó la intérprete de "Jodida moneda", entre otros temas.

Prometió una puesta en escena para que el público disfrute de sus títulos conocidos y nuevos. Hora: 8:30 pm. Lugar: Teatro La Fiesta del Jaragua. Boletas: Uepatickets.