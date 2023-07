"Lléname la copa", el nuevo challenge al que Shakira y Manuel Turizo animan a sus fans a sumarse

Los cantantes colombianos Shakira y Manuel Turizo crearon un divertido challenge con el que están sacando risas a sus fanáticos, a propósito del lanzamiento de su colaboración titulada "Copa vacía".

"Lléname la copa" es el nombre con el que han bautizado al reto, que consiste en llenar con agua una copa vacía con los ojos vendados, al cual invitan a sus seguidores a sumarse con su canción de fondo.

En el video colgado en la cuenta de Instagram de los artistas, se ve a Shakira intentarlo primero, vertiendo gran parte del agua fuera. Luego siguió Turizo, quien casi lo logra a la perfección. En un segundo intento, no le fue tan bien, provocando que la barranquillera expresara entre risas: "Me estoy mojando toda, me estoy mojando toda, Manuel".

"Vamos a jugar a lléname la copa... La #CopaVacia", escribieron en la descripción del clip, que en dos horas ha alcanzado los 300,000 ´me gusta´ y posee más de 7,000 comentarios.

La noche del miércoles, 28 de junio, Shakira y Manuel Turizo estrenaron su esperado tema "Copa vacía". En el video, que suma más de 11 millones de reproducciones en YouTube, la barranquillera se convierte en una sirena azul y se muestra seductora, además de las letras que esta vez no son de despecho, sino más bien de anhelo y coqueteo.