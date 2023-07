Buika estrena con éxito su nueva gira mundial en el hotel Jaragua

Considerada una de las cantantes más completas, la artista española Buika inició formalmente su nueva gira "Buika Music World Tour" este sábado en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, con un gran espectáculo producido por Vibra Productions.

"La voz de la libertad", como es conocida la artista intérprete de "Las simples cosas", abrió su ´caja de música´ en lo que consideró "uno de los rincones más mágicos, alucinantes y divertidos del planeta", interpretando canciones como "Pa'todo el año", "Yo me lo merezco", tema en el cual colabora con Carlos Santana; "Jodida pero contenta", "Brujería" y "No quiere volver", entre otras.

La artista de ascendencia africana manifestó su entusiasmo de tener la República Dominicana como punto de partida de este nuevo recorrido por su música. "Poder empezar mi gira desde aquí es, sin duda un regalo del cielo. Esperen de esta noche algo bonito, tengo la sensación de que este va a ser uno de los conciertos más importantes para mí de este año", manifestó la ganadora de Grammy.

Sumando otros éxitos y nuevos temas como "Dolor de rumba", "No habrá nadie en el mundo", "Te busqué", "Volver, volver", "Último trago", y "Cisne blanco" Buika se presentó acompañada de músicos dominicanos, alimentando su creencia en la verdadera fusión. Entre ellos Daroll Méndez en el bajo y Edgar Molina en la percusión. Además, el venezolano Carlos Peña en la guitarra, dirigidos por el trombinista Santiago Cañada, también esposo de la artista.

"Es una noche espectacular, en una sala maravillosa, en una ciudad mágica, con una gente que no solamente está guapisima, si no que además tengo familia, amigos, es la primera noche de la gira, es un público maravilloso. Esta noche se la voy a dedicar a todos nosotros, pero sobretodo a las que no han podido estar por que se lo han perdido", dijo entre risas la ovacionada artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/02/dsc7061-2a44a34e.jpg El cantante Badir fue la contraparte de la vocalista en el Jaragua. (SUMINISTRADA)

El concierto contó con la participación del dominicano Badir como contraparte local, quien presentó temas como "Felicidades", "Yo no tengo la culpa" y "Dejarte correr", entre otras.