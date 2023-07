Jennifer López responde a críticas por vender bebidas alcohólicas cuando ella confesó que no bebe alcohol

Jennifer López lanzó su propia línea de bebidas alcohólicas, llamada Delola, acción que generó acérrimas críticas porque en distintas ocasiones ha asegurado que no consume nada de acohol.

La cantante, actriz y empresaria no se quedó callada y ofreció una contundente y bien pensada respuesta a los comentarios negativos.

"Sé que mucha gente ha estado diciendo cosas (como): ´Ella ni siquiera toma, ¿qué hace con una línea de cocteles?´. Y para ser sincera, sí; por mucho tiempo no tomé", comenzó a decir en un video publicado en su Instagram La Diva del Bronx.

Sin embargo, le recordó a los opinólogos de redes sociales que sí lo ha hecho.

"Hace muchos años, como podrán verlo en las fotos de hace 10 ó 15 años, tomaba el coctel ocasional. Disfruto los cocteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente", aseguró JLo en la grabación.

La intérprete de temas como On the Floor y Jenny From the Block demostró una vez más que es una gran mujer de negocios y, ante los comentarios negativos que recibió, su respuesta dejó en claro que tenía toda una estrategia preparada para contrarrestar las opiniones que recibiría en contra de esta nueva aventura empresarial.

De esta forma, aseguró que a lo largo de su vida ha probado varias bebidas alcohólicas, pero que ninguna le ha encantado. Por eso fue que decidió crear algo con lo que realmente se identificara.

"He probado varias cosas, varios cocteles. Hubo un punto en el que tomé cocteles rusos o rosé (vino rosado), pero nunca he encontrado algo que realmente me guste. Así que, como cualquier otra cosa en mi vida, los creé para mí", detalló Jennifer sobre la inspiración para crear Delola.

Asimismo, y como valor agregado de su marca, Jennifer López añadió que su línea de bebidas alcohólicas tiene menos calorías, es libre de gluten, con sabores naturales y es fácil de preparar, pues solo se debe agregar algo de hielo, destacando que esto se ajusta perfectamente a su estilo de vida.