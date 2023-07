Julio Iglesias sobre sus famosos memes: "No sé quién empezó con eso"

Llegó julio, el séptimo mes del año, y con él los famosos memes con la figura del cantante Julio Iglesias.

Los memes del cantante español se han vuelto tan virales desde hace algunos años que incluso ha llegado al propio artista, quien se reefirió al tema durante una entrevista del 2015, para la revista ¡Hola!

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", reveló en aquella oportunidad.

En esa charla, el padre de Enrique Iglesias se sinceró y contó que hay algunos memes que no fueron mucho de su agrado, pero que es parte del humor de los cibernautas. Además, aseguró que, aunque no sabe cómo es que nació esta idea de los memes con referencia a su nombre, le parecen divertidos.

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", agregó.

Julio Iglesias se sinceró y contó que los memes que hacen referencia a su nombre le parecen divertidos.

Asimismo, reveló que le parece gracioso que haya personas que solo lo conocen por la icónica imagen en la señala a la cámara sonriente, el cual es el meme de Julio Iglesias más popular.

"¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida", comentó sobre los memes que ya se han vuelto una tradición para dar la bievenida al mes de julio.