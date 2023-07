Manerra celebra dos noches a casa llena en Casa de Teatro

Durante dos noches consecutivas Casa de Teatro se llenó de música y amor con el cantautor dominicano Manerra.

La puesta en escena del ganador del Premio Soberano como "Revelación del año" contó con música, baile e invitados especiales el pasado 29 y 30 de junio.

"Estas dos noches no las olvidaré jamás, viví experiencias maravillosas con un público único que ha abrazado con amor mi música, eso no tiene precio. Abuelos, hijos y nietos en la misma sala coreando mis canciones, es algo grande para mi! ¡Me siento muy feliz y agradecido!", expresó Manerra.

"Gracias a Don Freddy Ginebra,a toda la familia de Casa de Teatro y a todos los patrocinadores que hicieron esto posible. Ellos son los verdaderos heroes de todo esto,gente que cree en el amor,la cultura,las artes y la belleza de la vida. Vean estos logos que están en nuestros afiches, detrás de ellos no solo hay una marca y un produnto, hay gente buena que con hechos concretos y acciones promueve un mejor pais".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/manerra-concierto-2-casa-de-teatro-f5689780.jpg

Detalla una nota de prensa que fue un show cercano, orgánico y sin poses, es el sello del compositor de "Bachata Colonial" quien llevó en un viaje musical por su repertorio celebrando el amor y la belleza de la vida".

Hace apenas tres años Manerra inició su carrera en la música y ya se prepara para su primera gira internacional que iniciará en Venezuela.

Manerra se ha destacado por presentar una propuesta diferente de alta calidad, su talento, humildad, disciplina y persistencia continúan abriendole puertas a su paso.

"Me siento bendecido de haber tenido el privilegio de cantar frente a un publico tan especial, me hacen sentir en casa, en familia...es lo más bonito que me puede pasar en cada presentación. ¡Gracias con todo el corazón!".