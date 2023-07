Tras encuentro en París Shakira elogia a Cardi B: "Me haces reír, eres la mejor"

La cantante Shakira se fue en elogios hacia la rapera Cardi B luego de que se encontraran en el desfile de la marca Fendi en la Semana de la Moda de Alta Costura en París, Francia, donde también estuvo Camila Cabello.

Las latinas se dieron un abrazo y se tomaron fotografías y posteriormente Cardi B contó como fue su encuentro con la barranquillera a quien definió como "leyenda" y aprovechó para cantar un poco de "Monotonía" y "Te felicito".

En sus historias de Instagram la intérprete de "Acróstico" agradeció el gesto de Belcalis Almánzar, nombre de pila de la cantante de padre dominicano.

"Me haces reír. Yo también te amo. No sabes cuanto me ha encantado escucharte cantar 'Monotonía' y 'Te felicito'. Eres la mejor", escribió Shak.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/09/shakira-le-comenta-a-cardi-b-961caba8.jpg Shakira reaccionó a las palabras de elogios de Cardi b. (INSTAGRAM)

Lo que dijo Cardi B

"Yo he estado tan orgullosa de ella. Ella es una leyenda... Shakira no ha hecho música en largo tiempo y viene de un divorcio y ha venido tan fuerte", dijo la cantante de "I like it" sobre la ex de Gerard Piqué.

"Ella está haciendo muy buena música, sus canciones me hacen querer tener problemas en mi matrimonio", bromeó sobre cantar canciones de despecho.

Esto no está muy lejos de la realidad, pues recientemente ella y su esposo, el rapero Offset tuvieron un intercambio de palabras en las redes sociales cuando el padre de sus dos hijos sugirió que ella le había sido infiel, lo cual negó. Días después estaban derrochando cariño ante los fotorreporteros que cubren la Semana de la Moda en la capital francesa.

"Sus canciones han sido tan buenas. Me las sé todas", agregó al cantar un poco de "Monotonía" y "Te felicito".

"Ella es simplemente maravillosa. Fue increíble conocerla. No puedo creerlo", añadió.

También dijo que le hubiese gustado que su hermana Hennessy estuviera en el fashion show, ya que es otra fan de la múltiple ganadora del Grammy Latino.

Cardi B, quien creció en el Bronx de Nueva York, admite que nunca pensó cuando era una adolescente que conocería un día a Shakira. "Yo nunca hubiera pensado cuando era jovencita que iba a conocer a Shakira", dijo la interprete de 'Bodak Yellow', 'WAP' y 'I Like It'. "Ella es tan maravillosa, tan bella. Ese fue un gran momento", añadió ilusionada, según recoge People en Español.

Luego de esto quedan pocas dudas de que por lo menos hay un interés en grabar juntas, pues en el Super Bowl de 2020 en el que actuaron Jennifer López y Shakira esta última cantó un poco del hit global de Cardi B "I like it".

Shakira tomandose selfies con Cardi B, calculando el ángulo, eligiendo el mejor lado para la luz y diciéndole a los paparazzis de que lado colocarse para hacer las fotos "Confia en Mi" tan linda. Cardi feliz con Shakira pic.twitter.com/QXDAPCyDt4 — AndroShak ?? (@DiAndrotoro) July 6, 2023