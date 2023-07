Grandes espectáculos marcarán la República Dominicana en agosto y septiembre

La escena artística y el entretenimiento en República Dominicana se crece con las propuestas nacionales e internacionales para el público masivo que se han anunciado, hasta el momento, para los meses de agosto y septiembre.

Con los eventos que se han sumando desde enero, que van desde la balada hasta la música urbana, este 2023 va muy bien y promete terminar con puntos altos en cuanto a presentaciones artísticas.

El Teatro Nacional, el salón la Fiesta del Hotel Jaragua, el Palacio de los Deportes, el Estadio Olímpico y Altos de Chavón son los aforos protagonistas.

La novedad hasta ahora en escenarios fuera del Teatro Nacional, pues la mayoría de los artistas internacionales anunciados vienen repetitivamente y hasta anual, es sin lugar a dudas el cantante canadiense Michael Bublé, quien se presenta por primera vez en República Dominicana el 30 de septiembre como parte de su "Higher Tour 2023".

En agosto reinará el Teatro Nacional Eduardo Brito, no solo porque celebrará su 50 aniversario, sino por los tres espectáculos de envergadura para las artes que trae y que desde ya es considerado para la historia.

Un repaso con lo que viene

La obra teatral "Juana la loca, ¿Locura o conspiración?", producida y dirigida por Guillermo Cordero, con la colaboración Fundación Amigos del Teatro Nacional en su 25 aniversario, subirá a escena el 3 y 4 de agosto. Nunca antes se había montado esta pieza del fenecido escritor y músico Manuel Rueda que mereció el Premio Tirso de Molina en España.

Carlota Carretero será Juana la Loca en compañía de un elenco de primera que incluye a Elvira Taveras, Pepe Sierra y Richardson Díaz para un total de 70 artistas en escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/juana-la-loca-obra-96b8d3db.jpg La veterana actriz Carlota Carretero será Juana La Loca. (FUENTE EXTERNA)

La Novena Sinfonía de Beethoven, dirigida por el maestro José Antonio Molina y con la colaboración de la Fundación Sinfonía, en una importante gala con cantantes solistas criollos y extranjeros. Será el 10 de agosto.

Esa noche la OSN estará acompañada de más de 100 voces del Coro del 50 Aniversario del Teatro Nacional.

Otra gran gala será el concierto Voces de Oro con el director de la Sinfónica de Canarias, el maestro Pablo Mielgo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/jose-antonio-molina-con-la-osn-1-a6a1f02f.jpg El maestro José Antonio Molina. (FUENTE EXTERNA)

El próximo 12 de agosto en la sala principal será el concierto "Voces de Oro", un espectáculo producido por el Voluntariado del Teatro Nacional presidido por doña Melba Segura viuda Grullón, siendo el primer magno evento tras ésta ocupar el cargo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/pretty-yende-en-vestido-cuerpo-completo-9087ef7f.jpg La soprano sudafricana Pretty Yendre. (FUENTE EXTERNA)

La soprano sudafricana Pretty Yende, quien hizo historia al ser la primera estrella de la ópera de su país en actuar en la reciente coronación de un rey británico Carlos III de Inglaterra, pisará suelo dominicano en el concierto "Voces de Oro".

La voz masculina estará altamente representada por el tenor español del momento Xavier Anduaga, ganador del Premio Operalia en Praga 2019 en las categorías ópera y zarzuela español. La gala contará con el director de la Sinfónica de Canarias, el maestro Pablo Mielgo.

Michael Bublé

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/michael-buble-concierto-eed22a7e.jpeg El cantante Michael Bublé. (FUENTE EXTERNA)

El fenómeno global de la música jazz y pop, Michael Bublé, pisará suelo dominicano el 30 de septiembre como parte de su "Higher Tour 2023".

Los amantes de la música del ganador de múltiples premios Grammy y premios Juno disfrutarán de una velada inolvidable en el Anfiteatro de Altos de Chavón, donde el cantante, junto a una gran banda de músicos, interpretará temas como "Feeling good", "Love", "Sway", "Home", entre otros éxitos.

Bublé llegará al país de la mano del empresario Gamal Haché. "Higher Tour 2023 terminará en México el próximo mes de octubre.

José Feliciano: Cinco décadas de "Feliz Navidad"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/jose-feliciano-2-e15728f3.jpg El veterano cantautor José Feliciano. (FUENTE EXTERNA)

Luego de varios años sin actuar en Quisqueya, el cantautor boricua José Feliciano celebrará sus más de 50 años en la música con un concierto especial el sábado 5 de agosto en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, desde las 9:00 de la noche.

Feliciano está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española, y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias.

Como compositor tiene más de 100 canciones registradas, entre ellas: "No hay sombra que me cubra", "Ay, cariño", "Paso la vida pensando", "Me has echado al olvido", "Destiny", "Come down Jesús", "Ángela", "Rain", "Chico & The Man", "Hard Times In El Barrio" y los instrumentales: "Pegao" y "Affirmation".

"Feliz Navidad" es definitivamente un clásico.

Fernando Villalona vuelve a Chavón 37 años después

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/fernando-villalona-concierto-2305cfdb.jpg Fernando Villalona en el anuncio del espectáculo. (FUENTE EXTERNA)

El "Mayimbe" que presentará en el escenario de la piedras el sábado 12 de agosto. Este regreso viene de la mano del 40 aniversario del anfiteatro y producido por el empresario artístico Néstor Caro de Big Show Pro.

El laureado maestro Manuel Tejada será el director musical de una Big Band del valiosos músicos del concierto que presentará Villalona. "Trabajar con Fernando es una bendición, por todo lo que ha significado históricamente nuestra relación, desde Seré (1985) y luego Confundido, un álbum tan importante para él y para mí también", expresó Tejada.

En octubre y noviembre

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/enmanuel-cantantejpg-14a95ca6.png El cantante mexicano Enmanuel. (FUENTE EXTERNA)

El ícono mexicano Emmanuel regresa a la República Dominicana con su nuevo espectáculo "Emmanuel Live: All The Hits", el próximo sábado 21 de octubre a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El cantante, empresario y compositor, intérprete de "Chica de humo" y "Todo se derrumbó" actuará en Santo Domingo bajo la producción del empresario artístico César Suárez Jr., donde Enmanuel repasará más de 45 años de carrera.

El salsero boricua Gilberto Santa Rosa trae su concierto "Auténtico, amor y salsa" el 11 de noviembre en el Teatro Nacional. El "Caballero de la salsa" es muy amado por los dominicanos, quienes siempre esperan sus hits "Perdóname", "Conteo regresivo" y "La conciencia".

El gigante de la canción romántica, Ricardo Montaner cerrará su gira "Te echo de menos" el 18 de noviembre en el Palacio de los Deportes, a las 8:30 de la noche bajo la producción de César Suárez Jr.

"Te echo de menos tour" es un espectáculo de más de 20 músicos, con una producción visual sin igual, así como con un repertorio compuesto por hits como "El poder de tu amor" y "Tan enamorados".