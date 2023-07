Lo que dice Residente sobre Cosculluela en la "tiradera" de nueve minutos "Bajo y batería"

Nueve minutos, sí, casi un cortometraje resultó la nueva tiradera "Bajo y batería" del rapero boricua Residente lanzada la noche de este jueves en su canal oficial de YouTube y que suma, hasta el momento, más de 500 mil reproducciones.

En un fondo negro, el intérprete de "This is not America", hace uso, tal cual el título, de bateristas que le inyectan un aire de rock al tema.

Luego de que el año pasado el rapero puertorriqueño Cosculluela le tirara primero en el tema "René Renuncia" y este le respondiera con "Cosquillita", en este segundo round Residente hace énfasis en los problemas judiciales que tuvo 'Coscu', acusado de violencia doméstica por su exesposa Jennifer Fungenzi.

Le hace promoción a su marca de cerveza cuando dice "Mientras las Residente se enfrían en la nevera" y se da bombos de su capacidad lirical al decir que "los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar".

En el minuto 2:10 hace referencia directa al intérprete de "La boda": -Cosculluela, aquí va tu mención pa´ que pagues la pensión. Todos los días este maleante de servilleta cierra sus ojitos y los puños aprieta. Le pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la policía secreta. El quisiera ser el más buscao´ junto a su pandilla de panteras blancas de Humacao. Dede su barrio de Porcelana tiene sueños mojados con Tony Montana (el papel que hizo Al Pacino en Scarface)".

Otra línea muy personal fue "lee la Biblia pero le pega a su mujer por el cocote".

Además, señala que los únicos que han aplaudido la tiradera de Cosculluela hacia él son "los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos". El rapero le tiró al cantante colombiano en la "BZRP Music Sessions #49", pero el intérprete de "Mi gente" lo ignoró.

En otra parte se burla de que el reguetonero hace temas "calle" sin serlo, ya que Cosculluela viene de familia acomodada.

Residente dijo que después de esta larga canción ya no va a lanzar tiraderas.

A continuación, otras de las frases más llamativas:

-Me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera y cuando estén llegando casi a la frontera saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera.

-De esta ternera me como el lomo las costillas, me como hasta la calavera...hasta Shakira se queda sin caderas.

-En este panteón todos quieren pelear contra el campeón.

-Ni aunque se lo supliquen a Omar tienen el don.

-Sus fantasías con sus pistolones están llenos de hadas madrinas, duendes y dragones.

-A estos huelebicho los tengo con el cu#% trinco desde que salí en el 2005, nunca vi volar a un elefante, tampoco a Mikey Backstage hacer una entrevista relevante.

- A estos malandros los parto más que el corazón partío de Alejandro.

-Quieren joder con lo que soy, con lo que fui, ahora le traigo más guerra que Juan Luis.

-"Un idealista sin ideas". Ese punchline me dejó asombrado, como una ganadería sin ganado.

-Ustedes son como una librería s in libros.

-Yo no soy calle pero mi combo sí.

- Me desahogué ya, ahora me voy a quitar de todas las tiraderas. No le voy a tirar a ninguno más.

-Quiero ser balaista como Ricky Martin.

Residente y el cura

Ayer miércoles el artista lanzó una actuación de seis minutos con un "cura" y este le recomienda que publique el tema y que "los mate a todos".

"Yo escribí una tiraera desde octubre del año pasado y nunca me respondieron y pues...no pasó nada", expresó Residente en el video en referencia a "Cosquillitas" la tiraera que lanzó contra Cosculluela el año pasado.

Posteriormente, el sacerdote le indica que ante la "diversión" que le causa entrar en este tipo de dinámicas que publique el tema.

"Mátalos a todos, conviértelos en polvo, hazlos pasar por los nueve círculos del infierno. Que tus letras convertidas en fuego dejen a Dante como si fuera un gilipollas y que se quemen todos en el lago que arde con fuego y azufre para que se mueran dos veces", dice el cura en el video.

Como publica el medio boricua Metro en el 2022, Residente entró en una ´tiraera´ contra Cosculluela que había sido anticipada por años, sin embargo, no tuvo el resultado esperado por los entusiastas de las batallas liricales del género urbano.