La reacción de Cosculluela a la tiradera de Residente, donde le dedica fuertes rimas

En su esperada tiradera lanzada este jueves el rapero Residente dedica potentes rimas y varios punchlines a su principal contrincante musical, el rapero Cosculluela. En uno de ellos señala que los únicos que han aplaudido la tiradera de Cosculluela hacia él son "los fanáticos de Balvin, que todavía están dolidos".

En otra parte se burla de que el reguetonero hace temas "calle" sin serlo, ya que Cosculluela viene de familia acomodada. Lo llamó Drácula, se burló de su implante de pelo. "Un bobolón que se cree chulo", "renacuajo", "caso de psicología", "racista", "millonario aburrido", "el Paris Hilton urbano", entre otros curiosos epítetos.

Como era de esperarse y conociendo lo reactivo que es Cosculluela, su reacción no tardó en llegar. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, minimizando las rimas del exintegrante de Calle 13 y adelantando que su respuesta lírical ya está terminada. Definió la tiradera como "una loquera". "Mete cosas que no riman, mete una rima y después mete ochenta barras. Unas allá arriba y otras abajo pone otra rima", criticó.

"(Si a ustedes les pareció buena esa tiradera) están mal, muy mal, la música no está hecho pa' eso. La música es pa' que la gente vascile, qué se yo, pero ta' bien dale, vamo' pa' encima", agregó, dejando claro que próximamente saldrá su tiradera en respuesta a su contrincante.

En el video, Residente- vestido con una camisa de botones con mangas enrolladas y su ya típica gorra negra que lleva su logotipo-, arremete fuertemente contra Cosculluela, mencionando incluso a su reciente caso de violencia doméstica, en el que se declaró culpable.

Durante el tema, Residente también se burla de Cosculluela por su estética "callejera", pues según versa, el rapero nunca ha sido de "calle" en realidad y se ha criado en el privilegio. Residente ha utilizado esto de pie forzado, de igual manera, en sus tiraderas anteriores.

El artista colombiano J-Balvin también fue mencionado brevemente en el tema. René Pérez, como también se conoce a Residente, y Balvin tuvieron un explosivo encontronazo en redes sociales que también culminó con una tiradera producida por el famoso DJ argentino, Bizarrap.

"Me desahogué ya, ahora me voy a quitar de todas las tiraeras. Ya. No le voy a tirar a ninguno más. Se los juro, se los prometo, ya. Se acabó ya. No me interesa. Ya. Ya. Quiero ser baladista como Ricky Martin", se puede escuchar decir al exponente en tono jocoso mientras se va a alejando del micrófono y entra a un elevador que al cerrar sus puertas da fin a la canción.

Residente prometió que con su tema titulado "Bajo y Batería" iba a poner a temblar al movimiento urbano, J Balvin, Cosculluela y menciones a artistas pop como Shakira, Ricky Martin, Alejandro Sanz y hasta Juan Luis Guerra, el urbano no se guardó nada. Un simple bajo acompañado del retumbar de una batería es todo lo que necesitó para sus más de nueve minutos de canción.

"Los he barrido tanto a la hora de rimar, que ya las brujas no tienen escobas pa´ volar", expone en el tema que cuenta con un video filmado en blanco y negro en el que el rapero escupe sus rimas ante un micrófono con intensidad, junto al baterista Tony Royster y el bajista John Benítez.

Letra completa de la tiradera Bajo y batería

[Intro]

Me encanta, jaja

Me encanta

Me encanta

[Verso 1]

Me encanta dejarlos correr libres por la pradera

Hacerlos sentir que tienen la vida entera

Y cuando estén llegando casi a la frontera

Saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera

Soy el látigo que la piel te lacera

Del fucking capataz en la central azucarera

Soy lo último que verás antes de que mueras

El techo del hospital, la cara de la enfermera

De esta ternera me como el lomo, las costilla´, me como hasta la calavera

El rabo, el cuello, no dejo na´ en el plato

Hasta Shakira se queda sin cadera´

Vengo con el hacha en la guantera

Como nativo americano arrancando cabellera´

Los pongo a sacar bandera detrás de la trinchera

Mientras las Residentes se enfrían en la nevera

Los he barrido tanto a la hora de remar

Que ya las bruja´ no tienen escoba´ pa´ volar

Sin exagerar

Los he barrido tanto que me vo´a tener que ir a otro sistema solar

Los barro horizontal, vertical, hasta perpendicular

Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo

Porque sus diente´ me los puse de collar

Ahora una fila de perdedore´ lo intenta

Buscando cómo pagar el próximo mes de renta

Porque los menciono solo una vez

Y les doy de comer por un mes

Estos lengüeteros se les humedece el babeo diciendo que no soy rapero

Pero nadie quiere pelear contra el segundo, ni el tercero, ni contra el cuarto, todos quieren al primero

Ustedes me dan la razon

En este panteón todo´ quieren pelear contra el campeón

No llegan ni al Quinto Escalón

Se les cae el pantalón porque les queda grande mi cinturón

Ni entre los primeros treinta, cabrón

Ni con lenguaje de seña´ entra en la conversación

Ni con pena de muerte tienen buena ejecución

Ni aunque se lo supliquen a Omar tienen el don

Hoy va a aumentar la población

Porque les voy a dar hasta que se rompe el condón

Ahora sin más interrupción

Cosculluela, aquí va tu mención pa´ que pague´ la pensión

Todo´ los días este maleante de servilleta

Cierra sus ojito´ y los puño´ aprieta

Le pide un deseo a los cometa´

De que algún día lo persiga la policía secreta

Él quisiera ser el más busca´o

Junto a su pandilla: "Las Panteras Blancas de Humacao"

Desde su barrio de porcelana

Tiene sueños mojado´ con Tony Montana

Sus fantasía´ con sus pistolone´

Están llenos de hadas madrina´, duende´ y dragone ´

Lo más que me gusta

Es que cree que con su mirada de huevo tibio nos asusta

Piensa que tiene a la gente intimidada

Con su cara de señora divorciada

Por más que reme, se le hunde el bote

Quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote

Está confundido el amigote

Lee la Biblia, pero le pega a su mujer por el cocote

Con su religión inventada

Le pega a mujere´ embarazada´

Las restrella contra el suelo

Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo

Ya nadie te la cree

Bueno, solo los que escriben "Residente" con C

Y un par de los bloguero´

Mientras más reggaetonero, más disparatero

"Rimando Fonalleda con seda" me han dicho

¿Y con qué la rima? ¿Con "culo", huelebicho?

Estos bruto´ los tengo con el culo trinco desde que salí en el 2005

Nunca vi volar a un elefante

Tampoco a Maiky Backstage hacer una entrevista relevante

Son cantantes frustrado´ que nunca llegaron

Hablan de cocina, pero nunca cocinaron

No vale la opinión de estos letrado ´

Ni la de Révol con su cara de testículo arrugado

En fin, estos son los que te han aplaudido

Y los fanaticos de Balvin que todavia estan dolidos

[Verso 2]

Bueno,volviendo al tema inicial

Sigo con el chota que confía en el sistema judicial

Que dice que Tego no me la da

No necesito permiso de Tego pa´ partirte en Navidad

Jodío´ charra

Si supiera´ lo que Tego piensa de ti no hubiera´ escrito esa barra

Ere´ el único pendejo en el sello

Que confesó que ha proba´o mea´o de camello

Pobre Santa

El bicho y las dos bola´ del camello le atravesaron la garganta

Mientras le escribían la canción

Le llenaron la boca de mea´o y llegó a la conclusión

El hombre con los pelo´ del culo en la cabeza

Que el mea´o sabía cómo mi cerveza

Me da ternura esta chuleta

Le respondí y salió a hacer camiseta´

Ni en venta de remate ni a peseta

Tú no puedes´ abrir ni un kiosco de croqueta´

Tu carrera está en coma con respirador artificial

No se enciende ni con cable de jumpear

No se enciende ni con cien botella´ de mezcal

Perico disparando al aire y música regional

No se enciende ni con un horno de aluminio

Tirarte a ti es como, mmm, ah, tirarle al Dominio

Tú vas a ser grande luego de que te entierre

El día que Benny Benni pueda pronunciar la R

Rrr, literal

Tres tristes tigre´ comen trigo en el trigal

Que sí la AK, que sí la Beretta, que si los ***, que si las escopeta´

Díganle a ***** que el Resi lo respeta el día que aprenda a escribir una oración completa

Porque soy el palabreo que penetra como una metra

Cuando mis bala´ las convierto en letra´

A estos malandro´ los parto más que el corazón partío´ de Alejandro

Quieren joder con lo que soy y con lo que fui

Ahora les traigo más guerra que Juan Luis

Con el lápiz I shoot to kill

Cuando me pongo hostil subo la [R] en el perfil

Y tiemblan más que las nalga´ de Anitta en el carnaval de Brasil

Soy fucking Chernóbil

Como Corea del Norte, siempre con el dedo en el botón del misil

Lo mato y no la ve venir

Con el cuchillo del almuerzo como en la juvenil

Porque no tiene habilidad, no tiene skill

Y es más tonto que el primero de abril

Es tan bruto este maleante de papel

Que to´ el mundo sabe que "Adentro" es pa´ él, menos él

Tira barras que ni él mismo se creyó

Lo que te atormenta desde que salió "Adentro" soy yo

"Un idealista sin idea´", ese punchline me dejó asombrado

Como una ganadería sin ganado

Como una guerra sin soldado´

Como un churrasco sin asado

Como un futuro sin pasado

Como el calibre que calibro, muy creativo

Ustedes son como una librería sin libro´

[Verso 3]

Cuando a Trooko lo nombro

Al Mueka se le derrite la cara en los hombros´

Este gorgojo sobrepeso es muy flojo

Tiene tanto cachete que ya no tiene ojo´

Su cara de culo es una obra de teatro

Abre la boca y parece que está en cuatro

Otro que se cree plebeyo

Me vo´a arrancar un pedazo ´el tronco ´el bicho pa´ regalarle un cuello

Esto se pue´e poner violento, físico

Aunque yo sea como el Océano Pacífico

A los vende patria, si me agitan

Le´ damo´ una vueltita por Villa Margarita

Yo, cuentas salda´,Trujillo me respalda

Bryan y El Maníaco velándome la espalda

A los maleantito´ yo los parto

No llegan ni con su mejor salto porque Trujillo es alto

Nunca disparé, pero siempre escribí

Yo no soy calle, pero mi combo sí

Te desmantelo por pieza´

Prrum, si me pilla´ por la calle, tú baja´ la cabeza

El problema no es que haya sido rico desde chico

Es simple, se los explico

El problema es que un engreído como él

Haya pretendido ser de un barrio donde no ha nacido

Disfrazándose de matón hasta el cuello

Y con su música motivándolo´ a que se maten entre ello´

Fronteando y pataleando como potra

Los que terminan en la calle es porque no tuvieron otra

Pero este jockey de carrusel

Que se crió comiendo en mesa con mantel

Mientra´ el barrio con el que frontea comía papel

Él estaba con la boca llena de pastel

Tu apellido no es de la calle, querido

Es como si los Montaner se pusieran a cantar narcocorrido´

Es como si Kim Kardashian junto a su hermana´

Se creyeran que son parte de la mafia italiana

Te lo resumo:

Es como si alguien de San Isidro, un vendehumo como ninguno

Alguien que nunca le faltó un desayuno

Se creyera que es de la Villa 31

Pero este corderito de cuna de oro

Piensa que es un toro por golpear a su ex mujer contra el inodoro

Por eso tu carrera en deterioro rima

Como " dinosaurio" rima con "meteoro"

[Outro]

Me desahogué ya

Ahora me voy a quitar de toa´ las tiraera´, ya

No le voy a tirar a ni ninguno más

Se los juro, se los prometo, ya

Se acabó, ya, no me interesa, cabrone´

¡Ya ! ¡Ya!

Quiero ser baladista

Quiero ser baladista como, como, como Ricky Martin

Quiero ser baladista