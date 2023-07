Shakira: "Tengo que expresar lo que siento, mi libertad de expresión no es negociable"

Shakira está feliz en este momento de su vida y defendió su libertad creativa durante una entrevista con la presentadora Alejandra Espinoza para Univision.

La artista colombiana, que será reconocida como "Agente de cambio" de Premios Juventud 2023 el jueves 20 de julio en Puerto Rico, reveló que su equipo de trabajo no estaba de acuerdo con las letras de la canción "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" con el productor argentino Bizarrap, dirigida a su expareja Gerard Piqué, pero la intérprete de "Las caderas no mienten" defendió su criterio hasta el final.

"No pensé que iba a ser tan emblemática. Mucha gente alrededor mío me decía -no, Shakira, no vas a sacar esa canción, que estás pensando, tienes que cambiar la letra- y yo ´no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas ni funcionaria pública, yo soy una artista".

Continuó: "Tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones. Es que no tengo otra manera de hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable".

El hit mundial logró más de 64 millones de reproducciones en Youtube en 24 horas y fue la canción más descargada en los últimos tiempos.

Aunque no ha habido dudas del desahogo de la "Shaki" hacia Piqué, la colombiana afirmó o más bien reconfirmó que "estas canciones que he estado escribiendo con un reflejo de mi mundo interior".

Lo hemos visto en una especie de bitácora de sus últimos dos años con "Te felicito" y "Monotonía" donde se muestra triste por la ruptura.

Después, con la sesión con Bizarrap, expresa su molestia y truena contra su ex y la actual pareja Clara Chía hasta "TQG" con Karol G en la que luce más empoderada y con el corazón listo para seguir adelante.

Aunque no deja de hablar de la relación pues hay guiños del exjugador Piqué en la recién lanzada "Copa vacía" con el colombiano Manuel Turizo.

Labor social

Shakira se refirió a la labor de la Fundación Pies Descalzos que ha impactado a miles de niños en su natal Colombia dándole acceso a educación y alimentación por más de dos décadas.

Expresó que "en la medida de nuestras posibilidades uno puede hacer algo. No hay que ser famoso para aportar su granito de arena, para efectuar cambios en la sociedad. Hoy la juventud tiene una gran oportunidad con las redes sociales".

Reiteró que la gente joven lo está haciendo. Tiene mucho más conciencia de lo que son los derechos humanos y de lo que es correcto.

Sobre su éxito en la industria, la cantautora de 46 años comenta que "la visión del éxito es muy subjetiva: Para mí es hacer lo que quieres con total libertad".



El reconocimiento que recibirá en Premios Juventud 2023valora la extensa labor de la artista en transformar comunidades a través de su Fundación Pies Descalzos, según informó este jueves en un comunicado la cadena Univisión, organizadora de los galardones.



Shakira es, además, una de las artistas más nominadas de la edición, compitiendo en nueve categorías, entre las que destacan Mejor Canción para mi Ex, Girl Power, Mejor Colaboración Pop/Urbano y Artista Premios Juventud Femenina.

Desde el inicio de su carrera, la cantante ha dedicado tiempo a las causas sociales y, en 1997, creó la Fundación Pies Descalzos, explicó Univision.