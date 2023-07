Ariana Grande y Dalton Gómez: La verdad detrás de su separación

Desde hace varios meses, los rumores de una separación entre la actriz y cantante Ariana Grande y el agente de bienes raíces Dalton Gómez habían cobrado fuerza luego de que Ariana fuera vista en varias fotografías sin su anillo de bodas. La más reciente de estas supuestas pruebas se dio durante la final del campeonato de Wimbledon, donde la intérprete fue vista en las gradas junto a Andrew Garfield pero sin rastro de Dalton ni de su anillo.

Tan solo un día después del evento donde el español Carlos Alcaraz se llevó el triunfo, fuentes de TMZ aseguraron que Ariana Grande y Dalton Gómez se separaron en enero pasado. Según las fuentes del tabloide, la pareja aún no ha firmado los papeles de divorcio, pero solo es cuestión de tiempo para que Grande y Gómez hagan oficial el fin de su matrimonio.

Ariana y Dalton habrían intentado resolver sus diferencias a lo largo de 2023, pero al parecer no lograron llegar a un acuerdo y la separación terminó siendo la única opción. No obstante, las fuentes indican que aún mantienen una relación de amistad en la que se llaman constantemente.

Se desconocen las razones por las que la pareja habría decidido poner fin a su romance, aunque algunas teorías indican que el estilo de vida de cada uno terminó por alejarlos. Dalton se ha caracterizado por tratar de pasar lo más desapercibido posible ante los paparazzi, dejando a Ariana Grande posando sola en varias galas y eventos de Hollywood. Esta dinámica ha sido frecuente prácticamente desde que comenzaron a salir, aunque todo parece indicar que la gota que colmó el vaso fueron las grabaciones de "Wicked", una cinta que funciona como precuela de "El Mago de Oz" y en la que Ariana participará. Al parecer, esta producción ha exigido que la cantante pase mucho tiempo fuera de casa, lo que ha agotado la paciencia de Dalton.

Habría sido durante las grabaciones de la cinta "Wicked" cuando Dalton trató de salvar la relación sin éxito.

No obstante, no todo cuadra dentro de lo publicado por TMZ. Según las fuentes, la pareja se separó en enero, pero en mayo de este año Ariana compartió una historia de Instagram donde se veía una foto de ambos celebrando su segundo aniversario de bodas. "Lo amo tanto", se leía en la publicación. Paralelamente, Ariana fue vista anteriormente sin su anillo de bodas, como en un video de TikTok de 2022 donde hizo un tutorial de maquillaje. Cientos de fanáticos le comenzaron a preguntar por qué no lo usaba y ella respondió: "No voy a usar mi anillo de bodas, se está limpiando. No me voy a divorciar antes de empezar".

Ariana y Dalton comenzaron a salir en enero de 2020, y para diciembre, Ariana subió a sus redes una imagen con su anillo de diamantes y un mensaje que decía "por siempre y después", y en mayo de 2021 protagonizaron una discreta boda.

Ariana nunca brindó muchos detalles de su relación con Dalton, pero sus fanáticos más acérrimos aseguraron que la canción "Worst Behavior" de 2021 daría pistas sobre cómo vivían su relación en ese momento. Frases como "Sin teléfono, sin fotos, sin publicarnos, este amor no es desechable", "En realidad no necesitamos hablar demasiado, mostrarnos el uno al otro lo que sabemos" y "Esto no es un juego, no jugaré contigo, esta vez sé que me quedaré contigo" fueron algunas de las pistas que los fanáticos encontraron en "Worst Behavior".

Hasta el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado acerca de los rumores de su separación, pero aún se pueden ver varias fotos de Ariana con Dalton en sus redes sociales.