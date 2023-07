El mensaje con el que "El Mayor Clásico" muestra su apoyo incondicional a su esposa, Carolina

"Como una mujer de su hogar que nunca ha estado envuelta en controversias. Así define el exponente urbano conocido como El Mayor Clásico a quien, en un mensaje publicado en Instagram, defendió de lo que considera hacer "leña del árbol caído". Esto, después de que ella fuera sentenciada a tres meses de prisión como medida de coerción por agredirlo con un arma blanca.

"He visto cómo han sido despiadados con mi esposa, y si preguntan qué siento cuando veo la crudeza con la que la han tratado, les diría que siento que se me desploma el alma", escribió junto a un video donde se ve a la pareja paseando en una moto tipo pasola.

Agregó: "Hagan conmigo lo que quieran, pero a ella respétenla, así como a los demás miembros de su familia y de la mía".

A continuación, su comunicado:

Como todos saben, esta semana mi familia y yo hemos atravesado un proceso difícil y delicado. Por esta razón, quiero expresar y dejar clara mi posición ante todo esto...

Primero: Para mí, la familia lo es todo. Lamento profundamente lo que está atravesando mi esposa, Carolina. Pase lo que pase, siempre le daré mi apoyo. No la dejaré sola ahora ni mañana. Confío en que todo saldrá bien, apelando a la comprensión y confiando en Dios.

Segundo: Una vez más, pido respeto a los medios que difunden y desinforman día tras día al respecto. Si quieren saber algo, yo mismo les daré todas las respuestas si me lo solicitan, pero no intenten aprovecharse de la situación. He visto cómo han sido despiadados con mi esposa, y si preguntan qué siento cuando veo cómo la han tratado, les diría que siento que se me desploma el alma, porque sé que ella no está preparada para esto. Ella es una mujer de su hogar que nunca ha estado envuelta en controversias. Hagan conmigo lo que quieran, pero a ella respétenla, así como a los demás miembros de su familia y de la mía.

Tercero: Yo siempre seré El Mayor Clásico y aunque no me guste este circo, la función debe continuar. Esta fue la vida que elegí y aquí estoy, con la frente en alto ante el mundo que me rodea.

Gracias a todos mis seguidores que día a día han mantenido sus oraciones por mí y mi familia durante este proceso."