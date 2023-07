Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ingresada en UCI por complicaciones de salud

La cantante Amaia Montero, de 46 años, ha generado preocupación sobre su estado de salud después de haber sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital en Madrid.

Según el programa de televisión "Espejo Público", la exvocalista de La Oreja de Van Gogh pasó 10 días en la UCI del hospital Beata María Ana debido a complicaciones surgidas tras una operación en la mano. Las causas de la lesión aún se desconocen.

Después de un postoperatorio complicado, la cantante se encuentra ahora en planta. Según el programa mencionado, esto se debió a que no siguió al pie de la letra las indicaciones médicas después de la intervención.

Ni la cantante ni su familia han comentado sobre esta noticia. Según el medio Look (OK Diario), que afirma haber hablado con personas cercanas a la artista, Amaia ya se encuentra en casa después de haber sido intervenida en el dedo pequeño, pero aseguran que no hay motivo de alarma y que se encuentra bien.

La salud de Amaia Montero ha sido motivo de preocupación en el último año. La cantante donostiarra había anunciado su regreso a la música para octubre de 2022 después de un descanso de cuatro años. Sin embargo, su alegría se vio empañada por un mensaje enigmático que publicó en las redes sociales ese mismo mes: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida". La publicación, en la que aparecía sin maquillaje y demacrada, fue posteriormente eliminada.

Preocupados por su bienestar, sus seguidores y amigos famosos le brindaron su apoyo, y más tarde la artista reveló que había sufrido un fuerte agotamiento mental debido al estrés y la ansiedad causados por la preparación de su nuevo álbum.

En diciembre, después de un mes de ausencia en las redes sociales, Amaia Montero regresó y publicó una fotografía en la que aparecía sonriente, sin maquillaje, con una gorra y el mar de fondo.

La familia de Amaia Montero, especialmente su hermana Idoia, ha sido la única fuente de información sobre el estado de salud de la cantante, confirmando que estaba pasando por un bache de salud mental pero que se encontraba "un poco mejor".

En diciembre, el programa "Socialité" (Telecinco) obtuvo las primeras declaraciones de Amaia, quien confesó que estas fechas festivas no eran motivo de celebración para ella.

La noticia más reciente que tenemos de ella es de hace solo dos meses, cuando Amaia Montero compartió una historia en Instagram junto a su ex pareja y amigo Gonzalo Miró, a quien agradeció por haber estado a su lado durante este difícil proceso.