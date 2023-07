Daddy Yankee dice que conserva su "viejo apartamento" y no utiliza guardias de seguridad en Puerto Rico

El puertorriqueño Daddy Yankee ha vivido en varias partes de Nueva York y también se considera neoyorquino, pero dice que todavía tiene "un viejo apartamento en el barrio" y representa a la gente de abajo.

"Daddy Yankee todavía tiene su antiguo apartamento en el barrio y se considera un representante de la comunidad", dijo el reguetonero a Page Six. "La gente está orgullosa de mí. En Puerto Rico, puedo relacionarme tanto con profesionales destacados como con gánsteres destacados".

El cantante de 45 años también afirmó que se considera neoyorquino después de haber vivido en Nueva York.

"He estado vinculado a Nueva York desde los años 80", comentó. "Me considero neoyorquino. He vivido en Brooklyn y en el Bronx. Nueva York es parte de mi ADN, así que estoy muy conectado con la ciudad. Es por la energía".

Daddy Yankee puso en alquiler el mes pasado una lujosa casa en Luquillo, en el noreste de la isla, cerca del Bosque Nacional El Yunque, según Architectural Design.

Sin embargo, no quedó claro si esta es la misma residencia a la que se refería el cantante cuando mencionó que tenía un apartamento en el barrio.

La vivienda estuvo disponible a través de Airbnb a mediados de diciembre por 85 dólares por noche, en referencia al número de sencillos que el cantante ha lanzado a lo largo de su carrera, agregó la revista.

La sala de estar tenía un techo y una pared pintados con ondas negras y blancas como cebras, una mesa de billar con la superficie pintada con la bandera puertorriqueña, grandes espejos y sillones. En el exterior de la residencia había una cancha de voleibol y una piscina junto a un pabellón con sillones de plástico en colores vibrantes como naranja, verde y fucsia, así como un mural con letras celestes y azules resaltadas con un leve fondo anaranjado.

Airbnb planeaba hacer una donación a ProTechos, una organización que trabaja en la construcción de techos y la enseñanza de carpintería para ayudar en la reconstrucción de la isla después de los huracanes Irma y María en 2017, después de las reservas, informó la publicación.

"La música y Puerto Rico corren por mis venas", dijo el reguetonero al anunciar el alquiler. "Al ofrecer estas reservas, quiero compartir la cultura de mi gente, nuestro orgullo y nuestro sabor, y demostrar lo fácil que puede ser invitar a otros a nuestro mundo, con el calor que lo complementa".

Al hablar sobre su seguridad en Puerto Rico, el artista conocido por su éxito "Gasolina" dijo que se siente tan seguro en su país natal que no utiliza guardias de seguridad.

"Ando solo, sin seguridad", enfatizó. "Eso es lo bueno de Puerto Rico. Cuando tienes éxito, la gente se enorgullece de ti. Si voy al barrio, ellos me protegerán".

Las cuentas de redes sociales de Daddy Yankee no estaban activas el viernes. La desactivación de sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter ocurrió aproximadamente dos semanas después de que un jurado declarara culpable de posesión ilegal de armas a su mánager Raphy Pina Nieves.