La entrevista de Yailin para People en español; envía mensaje a Anuel AA y habla de su relación con Tekashi

En tan solo dos años, Yailin se ha convertido en un fenómeno musical, con millones de seguidores en las redes. Así lo destaca People en español en su primera entrevista individual con la polémica exponente urbana. Ella habló de su música, pero no evitó tocar temas personales que la han convertido en "la más viral".

"Definitivamente, estoy en un buen momento de mi carrera artística", asegura Yailin, de 21 años. "Espero seguir conquistando corazones a través de mi música y posicionando a la República Dominicana en lo más alto".

La artista urbana envió un mensaje directo al padre de su hija Cattleya tras la polémica vivida hace unos días con los comentarios virales, donde lo acusó incluso de maltratador.

"Dios te bendiga, encuentra paz y sé muy feliz", le dice Yailin a su ex en esta entrevista. "No puedo ignorar la situación y decir que todo está bien. Han sido días difíciles, lo cual es normal en cualquier ruptura sentimental". Añade: "Pero gracias a Dios estoy intentando superar esta situación, pensando solo en mi hija, mi trabajo, apoyándome en Dios, mis familiares y amigos que han estado presentes".

Tampoco podía faltar su colaborador musical, el cantante Tekashi 6ix9ine, con quien la intérprete grabó la canción "Pa ti", que presentarán en la gala de los Premios Juventud este jueves en Puerto Rico, la cual será transmitida por la cadena Univision.

"Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos", dice la intérprete sobre su inseparable colaborador, cuyo nombre real es Daniel Hernández y a quien ella cariñosamente llama Danny. "Y que con dedicación y esfuerzo puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música".

Según Yailin, a ellos solo los une un amor fraternal. "Él es mi colaborador", ha dicho la cantante repetidamente, a pesar de que las imágenes y videos que comparten en las redes muestren, para muchos, algo más que camaradería.

Confirmen o no su romance durante la gala que se verá por Univision, lo que sí mostrará Yailin es su nuevo cuerpo tras someterse a una cirugía plástica el día de su cumpleaños, el 4 de julio. Aún se está recuperando de este procedimiento quirúrgico.

"Quiero que sepan que si me opero, no es para presumir o exhibirme", sostiene contundente la dominicana, quien sin pena alguna muestra su faja postoperatoria y no renuncia a hacer un dueto con sus ídolos, Rosalía y Cardi B. "Es para sentirme mejor conmigo misma. Por amor a mí".

¿Con quién deja a su hija cuando está de viaje? Es una pregunta que constantemente le hacen en redes sociales y ella lo aclara. "[Cattleya] ha cambiado todo. En este momento, antes de ser artista, soy madre, y he aprendido el significado del amor", señala Yailin, quien aseguró que, mientras está de gira, promociones y presentaciones, deja a su hija con la abuela de la pequeña, Wanda Díaz, en República Dominicana. Cada vez que visita el país, asegura, no puede evitar disfrutar de su arroz con habichuelas. "Soy la misma con y sin maquillaje. Aunque superficialmente vean a una mujer llena de lujos, en esencia soy la misma Yailin de siempre, dispuesta a alcanzar el éxito, pero con los pies en la tierra".

No volvería con Anuel AA

En la entrevista, aseguró que no volverá a tropezar con la misma piedra. "No creo que nada haya sido un error. Todo ocurre por un propósito, solo hay que tratar de reconstruirse con todas las experiencias que nos toquen en la vida y ser feliz por encima de todo", confiesa. "Mi vida personal ha sido un libro sin secretos, pero de ahora en adelante, creo que hay ciertas cosas en la vida de todo artista que deben manejarse con prudencia y discreción".

También expresó su agradecimiento. "Gracias, porque el rating viene tanto de los que me apoyan como de los que dedican su tiempo a dejar comentarios destructivos. Todo suma, todo cuenta", asegura la joven, quien también tiene claras las cualidades que debe tener el hombre que conquiste su corazón. "Debe tener respeto, lealtad y temor de Dios