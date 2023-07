La justicia dominicana y los exponentes urbanos: una relación conflictiva

A finales de junio, fue dejado en libertad el polémico exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa). El Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad, pero tendrá que presentarse periódicamente ante la Justicia. Asimismo, tiene impedimento de salida del país.

Al urbano se le acusó de conducir la jeepeta marca Mercedes Benz, color negro, modelo GL AMG 4WD, año 2017, por la avenida Duarte, cuando a las 4:30 de la madrugada impactó un joven haitiano que se desplazaba en una motocicleta Bajaj Modelo Platina y que por el impacto murió.

Santos Alcántara estaba cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

A principios del mes de diciembre del año 2022, el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dictó dos meses de prisión preventiva contra el cantante de música urbana, y contra su primo Erick Rafael Peralta, por el accidente de tránsito que involucra al artista y en el que una persona murió.

Los dos jóvenes debieron cumplir la medida de coerción en la cárcel Najayo Hombres.

Este no ha sido el único caso de exponentes urbanos con la justicia.

La peculiar forma en la que, los exponentes de música urbana dominicana han llevado sus carreras los ha colocado al centro de las críticas y la justicia.

Esta semana, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste acogió el pedimento del Ministerio Público e impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el exponente urbano Steven Diloné Serrata, alias Dilon Baby, imputado de violencia intrafamiliar por agresión a su madre.

A través de un documento de prensa enviado a Diario Libre, se informó que, el juez Reyes Rodríguez dispuso que el imputado Steven Diloné Serrata, exponente urbano conocido como Dilon Baby, cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El Ministerio Público demostró ante el tribunal que al encartado se le sigue un proceso judicial desde el pasado 20 de mayo del año en curso, luego de que su madre, Carolina Serrata García, se querellara en su contra por este presentarse en su vivienda acompañado por dos mujeres para agredirla a ella y a su abuela (abuela del imputado).

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado Baby Dilon enfrenta cargos por presunta violación al artículo 309-3, numeral E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar. Se recuerda que el imputado fue arrestado en Baní, provincia Peravia, cuando este se disponía a cantar en una discoteca de la referida localidad.

Yomel: El Meloso

En 2022, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a dos años de pena suspendida al dembowsero y artista urbano Christopher Hernández, alias Yomel el Meloso.

El Meloso estaba acusado de agredir verbal y físicamente a su expareja, la también exponente de música urbana Denisse Michel Tejeda, mejor conocida como La Perversa.

Tras la suspensión total de la pena, las reglas que deberá cumplir el artista urbano incluyen tener un domicilio fijo, abstenerse de portar y poseer armas de fuego, no consumir bebidas alcohólicas y asistir a un centro conductual para hombres.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para el exponente, argumentando que había sido reincidente en golpear a La Perversa, pero esta petición fue rechazada.

El artículo 341 del Código Penal establece que la suspensión condicional de la pena puede ser parcial o total cuando la condena implica una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años.

Yailin la más viral

En enero de 2022, la comunicadora Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Fogón o Mey Feliz) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la exponente de música urbana Yailin la más viral, así como contra su hermana Kimberly Michell Guillermo (Mami Kim) y una amiga.

Después de salir de la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana, en el Distrito Nacional, la también creadora de la página de farándula "El fogón TV" afirmó que la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailin la más viral) y su hermana la habían agredido el pasado 19 de enero.

Según el informe, la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó al lugar junto a Kimberly y otras dos mujeres. Después de intercambiar palabras, la expareja de Anuel AA le lanzó el celular en la cabeza.

La comentarista de espectáculos informó que el juicio por la golpiza que recibió tendrá lugar este mes de julio.

Explicó que la demanda estuvo en pausa a petición suya debido a las complicaciones de salud que experimentó la cantante durante su embarazo, por lo cual estuvo hospitalizada.

Don Miguelo

El exponente urbano fue detenido por compartir en sus redes sociales videos de niñas bailando de forma poco adecuada uno de sus temas.

El cantante de música urbana fue arrestado en la ciudad de San Francisco de Macorís, por publicar videos de menores de edad bailando el challenge de su canción '¿Y qué fue?' a través de sus redes sociales.

El arresto de Don Miguelo se produjo varias horas después de que fuera interrogado por el Ministerio Público en torno a las fílmicas donde involucra a menores.

Previo a su arresto, Don Miguelo dijo que publicó los audiovisuales ya que contaba con el consentimiento de los padres y madres de las adolescentes que figuran en los mismos.

En ese momento el abogado del intérprete de "La vainita", Francisco Rodríguez, cuestionó la detención del artista, puesto que él acudió de forma voluntaria al Palacio de Justicia.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República informó que, aunque el artista contara con la aprobación de los padres para la publicación del audiovisual, su accionar constituye una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El Ministerio Público explicó que procedió con su sometimiento a la justicia y solicitó la imposición de medida de coerción porque, en este caso, el cantante Don Miguelo ha violado el Artículo 26 de dicha ley, que establece el derecho a la protección de la imagen de los menores de edad.

Finalmente, un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, impuso la libertada del artista con presentación periódica como medida de coerción contra el cantante de música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón (Don Miguelo).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/cantantes-urbanos-29-f069aa52.jpg Martha Heredia y Vakeró, Don Miguelo, Sujeto, Oro 24, Dylon Baby, Secreto, el famoso biberón. (FOTOS DE ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

Tokischa

En 2021, se informó que, hasta un año de prisión y el pago de hasta cinco salarios mínimos podría haber enfrentado la exponente de música urbana Tokischa tras ser acusada de irrespetar un santuario religioso de la virgen de la Altagracia, ubicado en la provincia Jarabacoa. Así lo reseñó a Diario Libre el abogado Amado Gómez, quien en ese momento representaba al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, en la querella contra la exponente urbana ante la fiscalía de esa localidad.

"Las leyes dominicanas establecen sanciones claras para la exhibición de los órganos genitales en la vía pública, se castiga la profanación de templos creados para cultos religiosos, como este espacio donde está la virgen y también la ley 176-07 castiga el uso indebido de un espacio público, con sanción que va de 6 días a un año de prisión y el pago de 5 salarios mínimos", reseñó Gómez.

"Presentamos la denuncia y solicitamos a la fiscal de La Vega que ponga en movimiento de acción pública en virtud de que el alcalde La Vega, el ingeniero Kelvin Cruz ha dicho en varias ocasiones que no va a tolerar violaciones al uso de los espacios públicos, y ese monumento está destinado para cultos sagrados y religiosos, y esta joven lo mal utilizó", aseguró el abogado. La artista salió airosa del caso tras disculparse por su acción.

También en 2021 fue arrestada la rapera Natasha Suriel, conocida como La Real Musa, por supuesta implicación en asesinato del cantante urbano "MC Yow".

Según los informes preliminares la mujer estuvo siendo investigada por su supuesta vinculación a la muerte de Joel Duran, también conocido como "MC Yow", asesinado de un disparo el domingo, en la urbanización La Castellana de San Francisco.

Un video pone en evidencia a las mujeres, mientras hablan con Durán, quien sube unas escaleras para retirarse, pero las mujeres continúan hablando, en ese momento dos hombres salen de una camioneta blanca, persiguen a Durán y lo matan a balazos

En su informe la Policía señalÓ que la prevenida era acompañada por el nombrado Kelvin Ramon Compres Taveras, alias Burente, de 39 años de edad, residente en San Francisco, a quien se le identificó como conductor del vehículo.

Asimismo, responsabiliza a los nombrados Alfredo Claces Flores, Barbara Reyes Taveras y otra persona sólo identificada como Ñoña o La Ingeniera, todos residentes en Puerto Plata.

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por Natasha a la policía, el occiso debía un dinero a Bárbara Reyes, que ésta le había entregado para un trabajo de brujería.

Omega El Fuerte

En el año 2016 Antonio Peter De La Rosa mejor conocido como Omega "El Fuerte" fue arrestado por agredir física y psicológicamente a su pareja.

En marzo del 2021 "El Fuerte" fue puesto tras las rejas por violación a ley de armas donde amenazó a un chofer de carro público.

JJ Sánchez

En 2018, la Fiscalía del Distrito Nacional otorgó una orden de libertad a favor de José Julio Sánchez de la Mota, también conocido como JJ Sánchez, exintegrante del grupo musical Aura.

Sánchez había sido detenido durante un operativo antinarcóticos realizado por el Ministerio Público.

El Tribunal de Atención Permanente le impuso una fianza de cinco mil pesos como medida de coerción.

Según el Ministerio Público, en el momento de su arresto, el artista de música pop/urbana tenía en su posesión dos porciones de marihuana.

El arresto fue llevado a cabo por la Dirección Nacional Central de Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional.

Se informó que la sustancia verde que supuestamente tenía en su poder pesaba 27.89 gramos.

El Alfa

En mayo del año 2015 Enmanuel Herrera Batista alias "El Alfa" fue apresado para ser investigado con relación a un video difundido en las redes sociales donde él artista insulta a los padres de la patria. Condena que cumplió limpiando la Plaza de la Bandera durante 15 días y cantando el Himno Nacional de la República Dominicana como castigo por las palabras obscenas que profirió contra los Padres de la Patria.

Vakeró

En enero del 2013 la Procuraduría General detuvo al cantante de música urbana Manuel Varet Marte alias "Vakeró" para investigarlo en relación a la denuncia de agresión que hizo su expareja la cantante Martha Heredia.

Martha Heredia

Poco después la justicia también apresó a Martha Heredia quien en febrero de ese mismo año 2013 fue hallada en el aeropuerto Cibao con 1.8 kilos de cocaína en los tacos de los zapatos que calzaba y en otros pares de esa prenda de vestir que llevaba en su maleta.

Toxic Crow

Otro de los exponentes urbanos que cayó en la palestra pública fue Toxic Crow quien en plena pandemia en el año 2020 fue arrestado por violar el toque de que queda que impedía el tránsito y flujo de personas en las calles con motivo al virus que en ese entonces azotaba el país.

Secreto "El famoso biberón"

En 2011, Odalís Pérez Vicioso, conocido en el mundo artístico como Secreto "El Famoso Biberón", debió acudir por ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Familia del Distrito Nacional a responder por la acusación de usar a una menor de edad en un video musical supuestamente tomando bebidas alcohólicas y simulando un acto sexual.

La querella en contra del artista y de la empresa Yacusa Record fue presentada por los padres de la menor, cuyo nombre se omitieron por razones legales, a través de los abogados José Rafael Ariza y Ricardo Sosa.

De acuerdo a la querella se hizo un video musical, el cual circula en la Internet, donde se observa a la menor tomando bebidas alcohólicas y simulando un acto sexual, en un baile totalmente para adulto mientras suena el dembow "Pa´que te dé".

El abogado expresó que la menor ya fue interrogada por sicólogos, cuyas declaraciones estaban contenidas en un video, el cual será presentado en la Fiscalía como prueba para no volverla a someter a interrogatorio y no victimizarla.

Rochy RD

Uno de los hechos más complicados involucran al popular exponente de música urbana Aderly Ramírez, conocido como Rochy RD, quien continúa detenido tras ser investigado en la Unidad de violencia de género y delitos sexuales de la fiscalía de Santo Domingo Este, por una denuncia sobre una presunta agresión sexual a menores de edad.

Fue en abril de este año, cuando se dio a conocer un documento filtrado a la prensa, donde se detalla que, la denuncia fue realizada por una mujer residente en ese municipio que se enteró de que su hija, de 16 años, mantuvo relaciones sexuales con Rochy RD.

También se reseñó que se encuentran involucradas en la denuncia otras figuras urbanas que habrían servido de intermediarias para llevar a la menor a una villa en los Frailes donde se cometió el hecho.

En el documento se afirma que, en varios videos colgados en las redes, una de esas figuras sale afirmando que es quien escoge las novias al urbano Rochy RD y que viven 4, 5 y hasta 6 en una misma casa.

En caso de que la Fiscalía encuentre elementos de pruebas suficientes que corroboren esta denuncia, Rochy RD y los demás involucrados podrían enfrentar cargos de seducción y agresión sexual a menores y proxenetismo respectivamente, con penas de reclusión mayor de dos a diez años, multas de 100 mil a un millón de pesos, según el art 334-1 del Código Penal y el art. 334 de la Ley 24-97.

Por el mismo hecho fue detenida la también figura de las redes conocida como La Demente.

El juez Leomar Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Esteisi Peña Santana (La Demente), de 18 años, imputada de explotación sexual de menores con fines comerciales y vinculada al proceso por agresión a una adolescente de 16 años de edad que se sigue al intérprete de ritmos urbanos Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD).

La imputada cumple la medida en Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

"La Fiscalía de Santo Domingo Este quiere igualarse a la Fiscalía del Distrito Nacional con grandes casos sonoros y trajo un proceso aquí que parece que es el último del año e hizo un show con esta menor de edad", dijo el representante legal de La Demente, Ysmael Medina.

"El Sujeto"

En julio del 2012 fue apresado el cantante de merengue urbano, Joan Manuel Novas, conocido en el mundo artístico como El Sujeto, acusado de seducir a una menor de edad.

El artista fue llevado al Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo.

El sujeto también fue acusado de amenazar a una hermana de la menor, cuyo nombre se omite para preservar la identidad de la supuesta seducida.

La fiscal de Santo Domingo, en ese entonces, Olga Diná Llaverías dijo que sin importar de quien se trate, los casos que llegan a la institución se le dan seguimiento hasta las últimas consecuencias.

Diná Llaverías manifestó que ese es un hecho de orden público y que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes se impone.

El Crok investigado por muerte de menor de 17 años

El año pasado, el exponente urbano Michael Valdez de la Rosa, mejor conocido como el Crok, fue dejado en libertad, luego de fuera investigado en el destacamento Felicidad de Los Mina, en relación a la muerte de una menor de 17 años.

De acuerdo con un video que circuló en las redes sociales y tras varias horas de investigación, el urbano posteriormente fue despachado a su casa.

No obstante, la pericia seguía en curso y se esperaban de los resultados de los análisis forenses para determinar las causas de la muerte de la menor.

Se informó que la Policía Nacional investigaba las circunstancias en las que la menor falleció mientras compartía junto al exintegrante de Los Pepes en una residencia en el sector Los Corales, de Santo Domingo Este.

"Las circunstancias de la muerte de una menor de 17 años de edad que había compartido con el exponente urbano conocido como "el Crok", famoso por el tema "Pepe" y "Jalapeño" junto a Doble T, es investigada por la institución del orden", reseñan.

Según las informaciones, la menor fue identificada como Mayelin Gómez Encarnación, cuyos motivos del deceso aún no están esclarecidos.

Mami Jordan: influencer urbana

Mary Esther Rodríguez, mejor conocida como Mami Jordan fue detenida tras una demanda por difamación interpuesta en su contra por las también instagramers La Patrona y Jenn Quezada.

De acuerdo a las informaciones subidas en ese momento a redes sociales Mami Jordan había insultado a un menor de edad, hijo de La patrona, lo que, según lo reseñado, supuestamente ha provocado que el niño reciba bullying por parte de sus compañeros en la escuela.

Ante su arresto La Patrona reaccionó con el siguiente mensaje: "Gracias a Conani, gracias a la Fiscalía de Santiago y Santo Domingo, gracias a la Policía Nacional, a mi abogado Andrés Toribio, Gracias por dejar saber que la justicia y el respeto a la niñez dominicana sí existe. Solo las verdaderas madres sabemos lo que un hijo duele".

No es la primera vez que la controversial Mami Jordan se ha visto envuelta en problemas con la justicia. En 2020 el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) la investigó por haber publicado un video donde le bailó de forma erótica a su hijo menor de edad.

Se informó que el hecho fue violatorio de los artículos 333 de agresión sexual, 331 de incesto y del artículo 26 de derecho a la protección de la imagen del Código Procesal Penal.

Así como también se informó que violó el artículo 396 de la ley 136-03 referente al abuso sicológico y sexual de la persona menor de edad.

Lápiz Conciente

En 2009, el reguetonero Avelino Junior Figueroa Rodríguez, conocido como "El Lápiz Conciente", y dos de sus músicos fueron obligados a presentarse ante el juez de Atención Permanente cada 30 días como medida cautelar.

Esta medida fue impuesta después de que fueran llevados a la justicia por supuestamente ser sorprendidos fumando marihuana dentro de un vehículo y tener 100 miligramos de dicha droga.

En ese momento, el cantante de música urbana y sus acompañantes fueron arrestados por una patrulla que los vio en actitud sospechosa.

Los periódicos de la época también informaron que en diciembre de 2008, el cantante de hip hop fue llevado a la justicia por los familiares de un hombre que fue atropellado por una yipeta Hummer en Mandinga de Los Mina Nuevo, propiedad del cantante. El hombre atropellado falleció posteriormente.

El artista se presentó ante la justicia y aclaró que no estaba conduciendo el vehículo, ya que se encontraba fuera del país.

"En el momento en que esto ocurrió", relata el rapero Lápiz Conciente.

"Yo me encontraba en Providence. Mi salida y entrada del país están registradas en mi pasaporte. Por lo tanto, no podría haber estado en la escena de tan lamentable evento", comenta el cantante, quien se describe como un artista que ha madurado y que bajo ninguna circunstancia cometería un acto así sin enfrentar a la justicia y a la sociedad dominicana, siendo un hombre de familia y con intereses empresariales bien establecidos.

Cárcel y extradición para Franklin The Boss

En el 2011, el cantante de merengue urbano fue detenido en República Dominicana por el presunto delito de tráfico de menores. Además, también es requerido por la Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con lo que publicó en ese momento People en español, el cantante fue señalado de pertenecer a una red que prostituía a menores hispanas en el estado de Carolina del Norte, que fue descubierta luego de que en el 2003 una joven de 14 años se escapara y denunciara el delito.

La menor aseguró en su momento que el dominicano y el resto de la presunta banda criminal reclutaban a jovencitas bajo engaños y luego vendían sus servicios ofreciéndoles a los clientes 15 minutos de sexo por 25 dólares.

Además, al artista dominicano, quien en el año 2005 lanzó la agrupación merenguera The Boss, la cual era calificada como la nueva revelación musical -entre cuyos temas dio a conocer No me quiero enamorar, Pregúntale, La mantequilla y El loco- era buscado para ser juzgado en el Tribunal de Distrito de Carolina del Norte de Estados Unidos, donde es acusado de conspirar, confabular y acordar con otros el tráfico sexual de menores y tráfico sexual por medio de coerción.