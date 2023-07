The New Mambo presenta su versión en merengue típico de Me queda un por ciento

Integrantes de The New Mambo. ( FUENTE EXTERNA )

"Con los nuevos colores que identifican el merengue típico de esta temporada, la agrupación típica The New Mambo estrena su nuevo sencillo musical 'Me queda un por ciento'.

Se trata de la popular canción del colectivo mexicano Grupo Frontera en colaboración con Bad Bunny, la cual, adaptada al género vernáculo, resulta contagiosa y bailable.

"El respaldo a esta canción ha sido increíble, la gente la pide constantemente debido a sus magníficos arreglos, su buena interpretación y, por supuesto, su ritmo único para bailar", afirmó José Osvaldo Arias, conocido como Moda Guira, líder de la agrupación.

Como buenas noticias, el grupo tiene planeada una gira por todo Estados Unidos en el mes de septiembre, de la mano de MR Multimedia Group LLC, dirigido por el comunicador y empresario artístico Manny Rodríguez.

Desde su debut en 2009, The New Mambo ha gozado del respaldo masivo del público, convirtiéndose en una de las agrupaciones más solicitadas para fiestas públicas y privadas.