Wason Brazobán: "Nunca será normal que la mujer trabaje y el hombre se quede en casa limpiando"

El cantautor dominicano Wason Brazobán ha expresado su opinión sobre la igualdad de género y su impacto en las relaciones matrimoniales. Para él, las diferencias entre hombres y mujeres son fundamentales para mantener la armonía en una relación.

Brazobán ha manifestado su desacuerdo con respecto a que los hombres realicen tareas domésticas, argumentando que no encuentra sentido en esta práctica y considera que los hombres no están destinados a ello.

"La mujer tiene capacidades en algunas áreas en las que el hombre carece, y viceversa", señala el cantante en su cuenta de Instagram, donde busca generar debates con sus seguidores.

A través de sus publicaciones, Brazobán ha expresado que cree que los hombres deben dedicarse a trabajar fuera del hogar para proveer el sustento a su familia.

Según sus palabras, está bien que en situaciones de emergencia un hombre ayude con las tareas del hogar. Sin embargo, aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando fuera de casa no tienen tiempo para realizar estas labores.

Brazobán ha manifestado que no ve ninguna romanticización en que los hombres realicen las tareas del hogar. Además, se pregunta qué tiene de atractivo que un hombre se encargue de las labores domésticas.

También ha compartido su sorpresa al no haber visto a ninguna mujer imaginando a un hombre limpiando mientras ella "se toca".

Con esta publicación, el cantante generó diversas reacciones en las redes sociales, donde se ha generado un debate sobre los roles de género y las responsabilidades en el hogar.

En una siguiente publicación, Brazobán argumentó: "Desde que la élite inventó la igualdad de género, el matrimonio se ha ido a pique. No somos iguales, por más que lo digan, naturalmente no somos iguales hombres y mujeres. Las mujeres tienen capacidades que los hombres no tienen, y los hombres tienen capacidades que las mujeres no tienen. Por más que lo nieguen, nunca será normal que la mujer trabaje y el hombre se quede en casa limpiando y fregando".

