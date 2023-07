Zeo Muñoz: "Mi deseo siempre fue escribir canciones y terminé jugando a ser cantante"

El cantautor dominicano residente en los Estados Unidos, Zeo Muñoz, tuvo un concierto íntimo para sus fanáticos en Hard Rock Café Santo Domingo.

Se llevó los aplausos al interpretar "Ayúdame a morir" y "Los mangos", acompañado de una banda dirigida por Ronny Cruz, quien además ha producido varios temas del cantante.

En el concierto unplugged Zeo Muñoz realizó, tal cual el nombre, algo más "Desconectado" (unplugged), donde presentó las canciones con un aire más acústico o piano bar.

"De mis siete presentaciones en Hard Rock hasta ahora esta fue la mas euforica e intensa asi que: Gracias socios míos por el cariño y quiero quede en récord que este camino mio ha sido dibujado por ustedes", expresó feliz en sus redes sociales.

El público disfrutó de la nueva "Abracadabra" en salsa bajo la producción de La Oreja Media World, además de "Higado quemao", "La que se puede armar", "Difícil de entender", "Millones de Gallos Rojos", "No sabía de ti".

Y a próposito de su nueva canción, el cantautor respondió algunas preguntas a Diario Libre:

DL: Con "Abracadabra" incursionas en la salsa. ¿Tienes planes de seguir lanzando temas tropicales además de tu propuesta?

Zeo Muñoz: Si.. ya previamente había coqueteado con ese aire tropical en "No sabía de ti" y en el álbum "Amuleto" se siente también lo caribeño en canciones como "Que hago contigo?" e "Hígado quemao" que son las que lo tienen mas evidente.

DL: ¿Cómo describes a tus fanáticos?

Uffff... son esos socios míos, a los cuales aun no se me ocurre como les pagaré... Mi carrera desde el primer día ha sido poco convencional; no fue planeada no hubo estrategia, todo fue gracias a ellos y al "boca a boca". Desde el primer día ellos se llevaron en su corazón alguna canción mía y con ella mas atrás iba yo... algunos de ellos siguen conmigo. Quiero que recuerden que siempre estaré agradecido con ellos.

DL: ¿Primero compositor y luego cantante? O ¿viceversa?

Compositor y hasta hoy me pienso así. Mi deseo siempre fue escribir canciones y por cosas misteriosas de la vida terminé jugando a ser el cantante de ellas.

DL: Estás inmerso en nuevas composiciones. ¿Qué preparas próximamente?

Tengo mucho trabajo en el escritorio; sin darme cuenta se me han amontonado muchas ideas y canciones y ellas me irán dejando saber qué hacer con ellas. Lo que más aprecio del público es que han repartido su cariño entre varias canciones y se siente bonito.