Anuel resalta el éxito de Peso Pluma, Bad Bunny y Karol G

El rapero boricua Anuel AA participó en el Milano Latin Festival en Italia intérpretando sus éxitos recientes "Más rica que ayer", "Mejor que yo" y "La llevo al cielo".

Previo al show fue abordado sobre los artistas que considera son leyendas o están en un lugar alto en estos tiempos.

"Así nosotros tenemos a un Daddy Yankee que tiene muchos años de carrera... Ellos tienen a Drake, tienen a The Weeknd, pero nosotros tenemos a Bad Bunny, a Anuel, Peso Pluma, Karol G, J Balvin, me entiende'. Ellos tienen muchos artistas grandes también, pero ahora mismo la música latina está en su peak", expresó el intérprete de "Culpables" en buenos términos profesionales sobre sus colegas incluyendo su ex, Karol G.

De la parte anglosajona mencionó al rapero canadiense Drake que tiene buenos números. Cabe señalar que el intérprete de "God's Plan" y The Weeknd son canadienses, pero su música es en inglés y entran en el renglón de los artistas grandes de ese mercado.

También destacó que muchas leyendas abrieron el camino de la música latina, además de Daddy Yankee, mencionó a Wisin y Yandel, Don Omar, Héctor 'El Father', Tito el Bambino, Zion y Lennox y Plan B.

En otro evento

Hace unas dos semanas en Barcelona, en otro festival de música en Barcelona, España Anuel AA fue abordado por la prensa, incluyendo Jordi Martin de El Gordo y La Flaca, y se le preguntó sobre "los colaboradores", término utilizado para referirse a Tekashi y Yailin en relación a su vínculo con ellos.

Anuel AA respondió entre risas: "Los colaboradores están duros". Yailin y Tekashi promueven el tema en conjunto "Pa' ti".

Jordi Martin también aprovechó para preguntarle sobre su novia, la influencer venezolana Laury Saavedra. Para sorpresa de todos, Anuel AA decidió responder sobre ella, mencionando que se encontraba en Miami cuidando a Pablito, con una sonrisa en su rostro.