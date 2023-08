Manuel Turizo interpretó canción que grabó junto a Shakira durante evento organizado por Gerard Piqué

Manuel Turizo está disfrutando del gran éxito que tiene la canción "Copa Vacía" que lanzó junto a Shakira. El cantante la interpretó en la Kings League, el campeonato organizado por Gerard Piqué, ex pareja de la artista colombiana.

Como reseñan medios españoles, el hecho de que Turizo haya sido convocado para formar parte del evento llamó la atención de todos, sobre todo teniendo en cuenta que fuertes rumores sostienen hasta ahora que la letra de la producción está dedicada al ex jugador del FC Barcelona.

"Lo ves así, a este ritmo no puede seguir, ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo", dice la producción en una de sus partes. El colombiano fue abordado por el Gordo y la Flaca sobre sus razones para aceptar cantar en el evento organizado por el ex de su compañera de trabajo, asegurando que su trabajo es cantar, no de seguir la vida personal de nadie.

En otra estrofa Shakira dice: "Hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía" y agrega: "Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención".

El show de Manuel Turizo dio inicio con esta canción, en la que se escucha la voz de Shakira cantando su parte. Muchos usuarios de redes sociales interpretan el hecho como una especie de tregua entre Piqué y la barranquillera, quienes estuvieron enfrentados debido a la infidelidad cometida por el catalán, que se volvió un escándalo mundial.

Shakira ha lanzado, desde su separación, varios temas que de forma exclusiva estuvieron dedicados al padre de sus dos hijos. Y todos ocuparon los primeros puestos de los rankings internacionales por varios días, algo de lo que ella se sintió orgullosa, ya que según contó, pudo convertir el dolor en arte y compartirlo con su público.