Natti Natasha estrena "No pare", el tema que generó polémica por supuesta infidelidad

La artista urbana Natti Natasha estrenó este jueves su nuevo tema "No pares", con el que despejó las dudas de una supuesta infidelidad hacia su pareja, el productor musical Raphy Pina, luego de que se filtraran audios y una fotografía íntima de la cantante.

La artista publicó una fotografía muy sensual en el espejo de un baño, donde está totalmente desnuda, con sus partes íntimas difuminadas.

"#NoPare en todas las plataformas digitales", escribió la reguetonera dominicana.

Esto confirma aún más, que la polémica generada días atrás de una alegada infidelidad no fue más que una estrategia de marketing para promociona la nueva canción.

El público ha reaccionado a favor y en contra.

"La reina del marketing como has podido caer tan bajo, supuestos cuernos solo para promocionar una música lol, ya no saben como más llamar la atención", "Yo admiro a Natti pero ahora tiene que llegar a desnudarse para ser relevante wow", "Natti enseñándole a los demás como se manejan las críticas", "Yo sabía que esa imagen era puro marketing", "La mamá del marketing", "Ella claramente no necesita mostrar, pero si lo quiere hacer pues que lo haga es su cuerpo y es hermosa", fueron algunos de los comentarios.