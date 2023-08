NewJeans, el grupo de K-pop que destronó la banda sonora de Barbie en Billboard 200

El grupo de K-pop NewJeans ha logrado posicionar su primer álbum en el primer puesto de la lista Billboard 200 con la canción "Get Up". Con esto, la girl band deja atrás la banda sonora de la película "Barbie".

NewJeans ingresó por primera vez a la lista Billboard 200, correspondiente a la semana del 5 de agosto de 2023. El quinteto es el segundo grupo de chicas de K-pop en lograrlo, siguiendo a BLACKPINK, que se posicionó en ese puesto en septiembre pasado con "Born Pink".

De acuerdo con Billboard, "Get Up" obtuvo 126,500 unidades equivalentes de álbum en los Estados Unidos durante la semana de clasificación y gran parte de esta cifra provino de las ventas físicas del álbum. Los álbumes equivalentes por streaming representaron 24,500 unidades, lo que equivale a aproximadamente 34 millones de reproducciones en streaming bajo demanda de las seis canciones del miniálbum.

Hay que recalcar que NewJeans es el tercer grupo de K-pop en encabezar el Billboard 200 en 2023. En febrero, Tomorrow x Together alcanzó el primer puesto con el tema "The Name Chapter: Temptation", mientras que en junio Stray Kids logró su tercer lanzamiento consecutivo en el primer puesto con "5-Star".

A un año de su debut, la girl band está haciendo historia. El pasado 3 de julio se convirtió en el primer grupo femenino de K-Pop en presentarse en Lollapalooza. Además, sus integrantes, Hye In (15 años), Hae Rin (17), Hanni (18), Danielle (18) y Min Ji (19) están entre las artistas más jóvenes en pisar el escenario del evento.