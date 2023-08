Fallece Robbie Robertson, guitarrista y compositor de The Band

Robbie Robertson asiste a una conferencia de prensa de Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band el primer día del Festival Internacional de Cine de Toronto el jueves, 5 de septiembre de 2019, en Toronto. ( AP )

Robbie Robertson, el principal guitarrista y compositor de The Band, quien en clásicos como "The Weight", "Up on Cripple Creek" y "The Night They Drove Old Dixie Down" destiló la esencia y ayudó a revolucionar la música estadounidense, murió el miércoles a los 80 años.

Robertson falleció rodeado de su familia en Los Ángeles "después de una larga enfermedad", dijo el publicista Ray Costa en un comunicado.

Desde sus años como el magistral grupo de acompañamiento de Bob Dylan hasta su propio estrellato como representantes de la comunidad y el virtuosismo clásico, The Band influyó profundamente en la música popular de las décadas de 1960 y 1970, primero al amplificar la transición polarizadora de Dylan de artista folk a estrella de rock y luego, absorbiendo las obras de Dylan y sus influencias para crear un nuevo sonido inmerso en el pasado estadounidense.

Robertson, quien nació en Canadá, abandonó la escuela secundaria y era un crisol de un solo hombre, en parte judío, en parte mohawk y cayuga, que se enamoró de los sonidos y caminos aparentemente ilimitados de su país adoptivo y escribió con una sensación de asombro y descubrimiento en un momento en que la Guerra de Vietnam había alienado a millones de jóvenes estadounidenses. Su vida tuvo una cualidad similar a la de "Cándido", ya que se encontró entre muchos de los gigantes de la era del rock: recibiendo consejos de guitarra de Buddy Holly, asistiendo a las primeras actuaciones de Aretha Franklin y Velvet Underground, fumando marihuana con los Beatles, viendo al equipo de compositores de Leiber y Stoller desarrollar material, charlando con Jimi Hendrix cuando era un músico en apuros que se hacía llamar Jimmy James.

The Band fueron teloneros de la estrella de rockabilly Ronnie Hawkins a inicios de la década de 1960 y, a lo largo de sus años en bares y foros alternativos, forjaron una profundidad y versatilidad que los abrió a prácticamente cualquier tipo de música en cualquier tipo de entorno. Además de Robertson, el grupo contó con el baterista y cantante de Arkansas Levon Helm y otros tres canadienses: el bajista y cantautor Rick Danko, el teclista y cantautor Richard Manuel y el mago musical Garth Hudson. Originalmente se llamaban The Hawks, pero terminaron como The Band, un título que sus fanáticos dirían que se ganaron, porque la gente los señalaba cuando estaban con Dylan y se referían a ellos como "la banda".