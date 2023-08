"Lala" de Myke Towers, entre las canciones más escuchadas de la semana

El rapero Myke Towers es tendencia en Tik Tok y demás redes sociales con su nuevo tema "Lala" que cuenta con 30 millones de reproducciones en YouTube en solo 13 días.

Además de "Lala", estas son las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- "Los del espacio" – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

2.- "Corazón vacío" – Maria Becerra

3.- "No_se_ve.mp3" – Emilia, Ludmilla, Zecca

4.- "Copa vacía" - Manuel Turizo, Shakira

5.- "Dance The Night (From Barbie The Album)" – Dua Lipa

6.- "Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56" – Bizarrap, Rauw Alejandro

7.- "Me enteré" – Tiago PZK, Tini

8.- "Mientras me curo del cora" - Karol G

9.- "Salgo a bailar" – Emilia, FMK

10.- "Vagabundo" – Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- "Lala" – Myke Towers

2.- "Columbia" – Quevedo

3.- "Los del espacio" – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

4.- "Vagabundo" – Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle

5.- "Where She Goes" – Bad Bunny

6.- "Amargura" - Karol G

7.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

8.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

9.- "69" - Nicky Jam, Feid

10.- "Yandel 150" – Yandel, Feid

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- "El cielo" – Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

2.- "Los del espacio" – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

3.- "Lala" – Myke Towers

4.- "Seven (explicit ver.)" – Jung Kook, Latto

5.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

6.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

7.- "Niña bonita" – Feid, Sean Paul

8.- "Where She Goes" – Bad Bunny

9.- "Yandel 150" – Yandel, Feid

10.- "Amargura" – Karol G

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- "Clavaíto" - Abraham Mateo, Chanel

2.- "Vagabundo" – Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle

3.- "Lala" – Myke Towers

4.- "Las babys" – Aitana

5.- "El merengue" - Manuel Turizo, Marshmello

6.- "No_se_ve.mp3" – Emilia, Ludmilla, Zecca

7.- "Coco loco" – Maluma

8.- "Tuya" – Rosalía

9.- "Maníaca" - Abraham Mateo

10.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- "Lala" – Myke Towers

2.- "Dance The Night (From Barbie The Album)" – Dua Lipa

3.- "Tulum" – Peso Pluma, Grupo Frontera

4.- "Cruel Summer" - Taylor Swift

5.- "Where She Goes" – Bad Bunny

6.- "Vampire" – Olivia Rodrigo

7.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

8.- "Flowers" - Miley Cyrus

9.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

10.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

(Fuente: Los 40 Principales)