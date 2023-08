De Karol G para Anuel: las letras de "Mi ex tenía razón" y el detalle hacia Feid

La cantante colombiana Karol G se desahogó en su nueva canción "Mi ex tenía razón" y la expareja más famosa que tiene la "Bichota" es Anuel AA, por lo que no hay dudas de el nuevo tema o, por lo menos, la mayoría de los versos fueron dedicados a él.

"Mi ex tenía razón" superó el millón de vistas en YouTube en menos de 12 horas y actualmente suma 4.2 millones.

Karol habla del amor propio y que su ex tenía razón de que "no iba a encontrar alguien como él", pero que "encontré alguien mejor".

Sin dudas, esta referencia le cae como anillo al dedo a Anuel, de quien se separó a finales del 2021 y este 2023 confirmó su romance con el reguetonero colombiano Feid.

En otro verso dice lo siguiente: "Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor, Bebé, en la cama me curaste to´ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices 'mi amor'".

Claro está, los artistas hacen canciones para que los fans se identifiquen, pero las reacciones que ha tenido el lanzamiento es que el tema es para su ex y resalta haber conocido al Feid, el intérprete de éxitos como "Classy 101" y "Yandel 150".

Homenaje a Selena

El corte musical, que forma parte de su reciente álbum "Mañana será bonito (Bichota season)", es una cumbia inspirada en la fenecida cantante Selena Quintanilla.

En el homenaje al Tex-Mex, la artista escribió: "Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día, todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo".

Con un polo o camiseta que lleva el nombre de Selena, al igual que una imagen suya, la "Bichota" grabó el videoclip en una tarima en medio del agua junto a una banda de músicos. Además, con la salida de su nueva producción al mismo tiempo da inicio a su gira de estadios por los Estados Unidos.

"Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour ... qué momento tan especial ... 2 cosas tan importantes para mí pasando al mismo tiempo ? Esta canción es mi bebé?", escribió "La Bichota".

¿Será esta la canción con la que la artista colombiana culmina las indirectas hacia Anuel AA? El propio "Real hasta la muerte" ha estado en las mismas con las canciones "Más rica que ayer" , "Mejor que yo" y "Mi ex" que, contrario a las letras de Karol, estas son con ánimo de reconquista.

Su romance fue muy mediático y hasta tuvieron comprometidos. Juntos lanzaron los éxitos "Secretos" y "Culpables".

Un significado que puede traer "Mi ex tenía razón" es el cierre definitivo a esa historia y haber encontrado el amor o la felicidad en Feid.

Letra de "Mi ex tenía razón"

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to´ lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices "mi amor"

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa´ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella ´e Moët

Directo pa´ la cama pa´ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa´ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa´ qué le digo que no? Si me lo hace mejor