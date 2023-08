Video | Las habilidades de Britney Spears en el tubo de pole dance

Britney Spears generó controversia al publicar un nuevo video en su cuenta de Instagram el domingo, en el que mostraba su nuevo tubo de pole dance y realizaba un baile para sus 42 millones de seguidores en la red social.

La cantante de "Toxic", conocida por usar bikinis reveladores en las redes sociales, exhibió sus habilidades en el tubo al ritmo de la canción "Closer" de Nine Inch Nails.

"Adquirí este tubo hace dos días y anoche fue la primera vez que lo utilicé", escribió la cantante estadounidense a sus seguidores.

Sin embargo, como es habitual en sus publicaciones, no permitió comentarios y solo se podía dar "me gusta".

La intérprete de "Womanizer" colocó varios espejos de cuerpo entero detrás del tubo para capturar toda la acción, y algunos medios británicos han señalado que "parecía estar protagonizando un video musical de hard rock de los años 80 mientras bailaba alrededor del poste".

Vestida con un conjunto de estampado animal, también se pueden apreciar diversas luces de fondo que resaltan cada aspecto del video.

Recientemente, Britney Spears admitió haber tenido problemas de salud debido al uso de botox, especialmente en sus cejas, donde una quedó levantada y la otra hacia abajo. Esta situación la mantuvo deprimida y sin salir de casa durante un tiempo hasta que pudo solucionarlo.

"Lloré y luego me pregunté, ¿cuándo desaparecerá esto? 'Oh, solo dale una semana o dos'. A veces los nervios actúan de esa manera y tienen un efecto contrario, y yo pensaba: '¡Parece que alguien me dio una paliza!'", expresó la cantante.