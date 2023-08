El karaoke de Jennifer López durante sus vacaciones en Italia

Jennifer López se está preparando para su noveno álbum de estudio This Is Me... Now. ( FUENTE EXTERNA )

La "Diva del Bronx", Jennifer López, estuvo disfrutando de unos días de vacaciones en Capri, Italia.

La artista no solo derrochó sensualidad en traje de baño y en lencería, además de bailar y tomar el sol, sino que aprovechó para poner a cantar y bailar a los comensales de un restaurante.

JLo, como también se le conoce, entonó su éxito "Let's get loud" (1999) en un restaurante mientras se estaba celebrando una noche de karaoke.

El karaoke tuvo lugar en la Taverna Anema e Core. La actriz de 53 años también interpretó el icónico éxito de 1978 de Gloria Gaynor "I Will Survive" e incluso tocó el pandero.

El momento fue capturado por varios clientes que compartieron los clips en las redes sociales, detallan medios internacionales.

El restaurante también aprovechó y colgó un video de la actuación con el mensaje "And so She´s Back" (Y ella ha vuelto".

Jennifer Lopez pegou o microfone em karaokê de restaurante na Itália.



pic.twitter.com/GvGuZMcDq8 — José Norberto Flesch (@jnflesch) August 14, 2023

Jennifer López estaba acompañada de su inseparable equipo de trabajo, su mánager Benny Medina, así como su coach vocal Stevie Mackey, pero ni rastro de su esposo, el actor Ben Affleck.

No obstante, sí estuvo para su cumpleaños en el país europeo.

El fin de semana en Capri [Italia], Jennifer Lopez se volvió la reina del karaoke cuando después de cenar acudió a Anema e Core Taverna, donde se realiza una popular competencia de canto??.

Durante su estancia, la estrella interpretó ´I Will Survive´ de Gloria Gaynor y luego... pic.twitter.com/DKkw6j4nTx — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) August 14, 2023

A finales de julio en su visita a Italia promocionó la línea íntima femenina Intimissimi, una marca considerada como el arte de la lencería en el país europeo.

"¿Qué mejor que un verano en Italia? Un verano con lencería italiana", escribió en sus historias de Instagram posando feliz con un conjunto de panti con encaje y transparencia que dejaba poco a la imaginación y un brassiere azul náutico, además del kimono estampado de igual color.

J.Lo actualmente se prepara para lanzar su noveno álbum de estudio, "This Is Me... Now", una nueva versión de su álbum de 2002 "This Is Me... Then". La fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.