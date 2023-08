La cantante Melody Astacio florece en su primer álbum de estudio

El 2020, el año de la pandemia, fue de oportunidades para nuevos artistas. La cantante cristiana Melody Astacio se atrevió a lanzarse al ruedo musical grabando sus primeras composiciones. Antes cantaba en la iglesia e interpretaba famosos covers.

Tres años después ha abierto su camino llevando consigo su hermosa voz y canciones de su autoría dando a luz su primer álbum de estudio, "Florecer", compuesto por trece canciones en el que narra la historia del poder de la fe en Dios en los momentos difíciles.

En la producción se incluye la motivadora canción "Lléname otra vez", lanzada en 2021 y que significó su primera colaboración y el espaldarazo del reconocido cantautor y productor Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo.

Además, tiene un dueto con Matty Martínez en "Tu presencia".

Dificultades y salud

El trabajo musical la tiene muy contenta porque cuenta una historia de principio a fin y "explora como quien dice todas las estaciones, como una especie de florecer en muchas formas", expresa durante una visita a Diario Libre.

Melody, la hija del pastor Dio Astacio, el enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo, canta desde niña y se graduó de la carrera de Comunicación Social.

Inclinada desde siempre por la música, comenzó a grabar sus propias canciones en 2020. "En 2022 ya empezamos a grabar el álbum Florecer. Es un proceso que toma tiempo. A veces hay trabas, pero de la mano de los colaboradores logramos terminarlo y lanzarlo el pasado 21 de julio", dijo.

Entre esas trabas estuvo su salud. Melody, que no había hablado abiertamente del tema, se confesó para DL.

"El 14 de marzo del 2022 me dio un derrame cerebral leve que me dejó muchas secuelas. No tenía explicación en el momento, pero luego nos dimos cuenta de que era algo viral con ayuda de médicos infectólogos", narra.

Ella duró entre terapia y rehabilitación casi un año. "Hasta no obtener respuestas del porqué, yo no quería hablar mucho del tema, pero mi círculo cercano sí lo vivió de cerca. Esa parte de mi fe me sostuvo muchísimo y pude escribir un montón de canciones", relata agradecida y aseguró que, gracias a Dios, actualmente su salud está bien.

La joven artista de 26 años pudo componer de manera más personal. Por eso entiende que las canciones merecían compartirse como un todo, no en partes. "Ahí empezamos la idea del álbum, que es como una radiografía, y aunque tiene sentido por separado, las canciones tienen mucho más significado cuando las escuchas todas juntas", indica.

Reconoce que, aunque los álbumes son la carta de presentación para los nuevos talentos funcionan más los sencillos ya que lanzar música es muy costoso. Su disco fue producido por Adiel Santana, de RIFF Music Studios.

Significado

La cantautora aborda las vivencias de una chica joven dentro del cristianismo. Por eso muchos sencillos han sido tan aceptados en el mundo cristiano y secular.

Hay personas que le dicen: "Esta canción me la escribiste a mí". Al preguntarle sobre esos que tienen tanto significado para ella y los fans, mencionó los siguientes:

"Si estás muy contento y deseas seguir sintiéndote relajado o despreocupado ´Solo tú´ es para ti. En cambio, si te sientes preocupado o tienes ansiedad, como me encontraba en un momento creo que esa es ´Aquí estoy´.

Y si te estás preguntando por qué suceden tantas pruebas, tribulaciones, te encuentras solo, triste... la composición ´Cicatrices´ es la adecuada. Por supuesto, Florecer es la canción principal y está escrita desde la perspectiva de una persona que todavía no ha florecido, pero que asume la promesa de que lo hará en algún momento de la mano de Dios".

Nuevos proyectos

Melody Astacio realizará el concierto en vivo "Florecer" en el Teatro Lope de Vega de Novocentro el 1 de septiembre a las 8:30 p.m. También se prepara para realizar una gira por el país y pretende visitar algunos países de América Latina.