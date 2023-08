David Kada cautiva al público con su concierto de salsa y boleros en Hard Rock Café

Aquí está el texto de la noticia:

Con un repertorio de salsa y boleros, coreado por su fiel fanaticada, invitados de lujo y una agrupación de impecable sonido, David Kada salió airoso en su concierto presentado el sábado en Hard Rock Café Santo Domingo.

El show inició a las 11:15 de la noche luego de un opening a cargo de una banda integrada por 14 músicos, y de inmediato el joven salsero calentó los motores con los temas de sus inicios musicales en la agrupación Ruina Nueva: "Todo está bien", "Contigo me siento nítido" y "No le pare".

Los aplausos no se hicieron esperar y el público coreó los temas de principio a fin, momento aprovechado por David Kada para presentar a su primer invitado, el urbano Black Jonás Point, con el que interpretó "Mañana me pides lo que quieras", para luego continuar con "Estos celos", "A lo loco" y "Siempre en mi mente".

El público compartió cada canción interpretada por el artista, haciendo coro y bailando en los espacios permitidos por las mesas que estaban copadas de público y recibió con una ovación a su segunda invitada: Ruth La Cantante, quien interpretó un homenaje a La India que conectó con el público.

Kada regresó al escenario con "Tu amor fue diferente" y "Aquella parada", para luego dar paso al exintegrante del grupo Aventura, Henry Santos, con el cual interpretó la salsa "Mambo", que ambos grabaron juntos.

Tras este junte, el salsero entregó un segmento de boleros con un homenaje a Rolando la Serie, a través de temas "Hola soledad" y "La 40", dando demostraciones de también ser un buen intérprete de este género musical.

El desfile de invitados continuó con la voz aguardentosa de Félix D'Oleo, con el cual cantó "Me falta todo" y "Tantos deseos de ella" (En un cuarto dos amantes).

Volvió a la salsa con "Me estás provocando", "Cuando tú me besas", "Tus cartas" y "En el aire", para momentos después llamar al escenario a Sexappeal, quien interpretó el éxito "Canta corazón", y luego David se despidió con los temas "Tú no eres la buena" y de Héctor Lavoe, "Mi gente".

A la 1:40 de la madrugada del domingo, David Kada se despidió de un público que se disfrutó de principio a fin el concierto que contó con la producción artística de Ériko Zapata y la producción general de Richard Richardson.