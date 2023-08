Britney Spears rompe su silencio tras el divorcio: "Ya no soportaba el dolor"

Britney Spears sigue abriéndose sobre su divorcio con Sam Asghari, diciendo que está "un poco sorprendida"... mientras admite que "no podía soportar más el dolor honestamente". La estrella del pop publicó una larga declaración con un video de baile casero en Instagram el viernes por la noche, aunque no explica por qué, desde su perspectiva, su relación de 6 años y su matrimonio de 14 meses con Sam terminó, aunque dijo que "no podía soportar más el dolor" y sugiere que el matrimonio tampoco estaba funcionando para ella.

Aún así, Britney hizo algún comentario sobre cómo ha enfrentado todo, afirmando que ha estado "jugando fuerte durante demasiado tiempo" y sus llamadas publicaciones "perfectas" en IG enmascaran su verdadera realidad detrás de escena, y señaló: "Creo que todos lo saben".

También aseguró que le gustaría poder mostrar sus "emociones y lágrimas" sobre cómo se siente realmente, pero siempre oculta sus debilidades.

Britney luego hizo referencias crípticas a que "¡Si no fuera el soldado fuerte de mi papá, me enviarían a lugares para que los médicos me arreglen! ¡Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡no bajo condiciones! Britney terminó diciendo que será fuerte, dará lo mejor de sí y, tal como están las cosas ahora, lo está haciendo "bastante bien".

Sam solicitó el divorcio esta semana después de pelear con Britney con acusaciones de que ella lo engañó y abusó físicamente de él. Los dos firmaron un acuerdo prenupcial que le permitía a Britney no entregarle ni un centavo de su fortuna a Sam... pero algunas fuentes dicen que eso podría cambiar.