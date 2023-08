Madonna cumple 65, rodeada de sus hijos y amigos, con una espectacular fiesta en Lisboa

"¡Es grandioso estar viva... y asombroso poder ponerme mis zapatos de baile y celebrar mi cumpleaños! Estoy muy agradecida. ¡Gracias Lisboa y a todos los que lo hicieron posible!", con esta palabras la reina del pop publicó una recopilación de fotos y videos, a ritmo de su canción "Vogue", sobre la que ha sido la celebración de su 65 cumpleaños en la capital portuguesa (donde hubo desde una tarta personalizada, a música en directo, un jinete a caballo y hasta un ángel) y en la que aprovechó para agradecer a sus fans todo su apoyo durante su reciente problema de salud.

Recordemos que en junio Madonna fue hospitalizada por una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer en la UCI. Desde entonces, se ha recuperado por completo y ahora ha vuelto a celebrar con sus seres queridos.

La publicación incluía fotos y videos de Madonna y sus seres queridos relajándose en un bote, bailando toda la noche, tomando el sol, nadando, comiendo comida deliciosa o disfrutando de música en vivo. En ellas se puede ver también a sus seis hijos, Lourdes León (26), Rocco Ritchie (23), David Banda (17), Mercy James (17), y las gemelas Stella y Estere (10), divirtiéndose a lo largo de los clips, como uno en el que se la puede ver bailando con su hija Lourdes. ¡Ambas parecen estar pasándolo muy bien, y está claro que Madonna está agradecida de estar rodeada de las personas que ama!

Estas vacaciones incluyeron también un festejo para su hijo Rocco, quien también celebró su cumpleaños el 11 de agosto, y al que dedicó unas bonitas palabras en su Instagram: "Desde el día en que fuiste concebido, la vida contigo ha sido una aventura", escribió. "Me has hecho preocuparme, posiblemente más que cualquier otra persona en el planeta. ¡Pero has tomado el camino menos transitado y eso hará toda la diferencia! ¡Nada me da más alegría que verte crecer como artista!".

Madonna también estuvo acompañada de quien se dice es su actual novio, Josh Popper, con quien se especula está saliendo luego de que una foto de la cantante y el entrenador de boxeo fuera compartida en las redes sociales.

Estas vacaciones en Lisboa han sido un descanso muy necesario para Madonna, quien ha estado ocupada trabajando en su próxima gira, "The Celebration", que honra el 40 aniversario de su álbum debut. El tour comenzará en Londres en octubre y finalizará en México en abril de 2024.