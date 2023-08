Las palabras de amor de Jennifer López a Ben Affleck a un año de casados

La cantante y actriz Jennifer López y el actor Ben Affleck celebraron este domingo el primer aniversario de su boda, que tuvo lugar el 20 de agosto de 2022 en su propiedad en las afueras de Savannah, Georgia.

La artista compartió dos fotografías inéditas del día de su casamiento y escribió: "Hoy hace un año" con los versos de una canción.

"Querido Ben

Sentada aquí sola

Mirando mi anillo

Sintiéndome abrumada

"Me dan ganas de cantar, cantar

cómo terminamos aquí

sin un rebobinado/Dios mío/Esta es mi vida...", escribió.

JLo agregó los hashtags #DearBenPartII #ThisIsMeNow, es decir, "Querido Ben parte II" y "Esta soy yo... ahora", una recopilación de este famoso álbum lanzado en 2002, dos décadas antes, en el que le dedicó una canción al actor de "Argo".

"This Is Me... Now" es el noveno álbum de estudio de López que lanzará próximamente. En la nueva canción se sabrá lo qué dice la artista de Ben Affleck luego de unir sus vidas en 2022, casi 20 años después de haberse comprometido y separado.

Affleck y López se casaron por primera vez en una pequeña ceremonia en Las Vegas en julio de 2022 antes de celebrar con la segunda ceremonia en agosto.

La publicación del aniversario de bodas se produjo menos de una semana después de que López le deseara un feliz cumpleaños a su esposo en su día especial, el 15 de agosto, con un video de ellos conduciendo un auto y cantando junto a Sam Cooke "[What A] Wonderful World", refiere CNN en Español.

Previamente la artista estuvo disfrutando de unos días de vacaciones en Capri, Italia.

Ella no solo derrochó sensualidad en traje de baño y en lencería, además de bailar y tomar el sol, sino que aprovechó para poner a cantar y bailar a los comensales de un restaurante.

JLo, como también se le conoce, entonó su éxito "Let's get loud" (1999) en un restaurante mientras se estaba celebrando una noche de karaoke.