"Pasa la página", el nuevo sencillo de Luis Fonsi que algunos relacionan con su ex, Adamari López

Hace más de una década que Luis Fonsi y Adamari López pusieron punto final a su matrimonio, un capítulo del que ambos han hablado públicamente y dejado atrás. Sin embargo, parece que el público no termina de olvidar.

El cantante acaba de anunciar el próximo lanzamiento de "Pasa la página", su nuevo sencillo y apuesta musical que le tiene muy emocionado y muchos fanáticos aseguraron que las letras estaban dedicadas a su famosa expareja.

Según reseña People en español, el mensaje dirigido a una persona del pasado a quien pide que cierre ese capítulo, ha sido interpretado por muchos como una indirecta muy directa a su expareja, Adamari López, lo que ha provocado una avalancha de críticas para el puertorriqueño.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/30867506802-1080pnbcstations-6b4d7f59.jpg Hace 13 años la actriz y presentadora de televisión Adamari López y el cantautor Luis Fonsi se divorciaron. (FUENTE EXERNA)

"Pasa la página, no eres la víctima, pa' que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó", es una de las estrofas que ha bastado para que las reacciones no se hicieran esperar.

Hay quienes han asumido que es un mensaje para la conductora y así se lo han hecho saber. "Hace mucho que te superó", "¿Qué necesidad de revivirlo?", "¿Cómo sacas esto?", "Defraudada totalmente", "El Shakiro boricua", "Falta de respeto y falta de ser un caballero", escribieron tan solo algunos decepcionados.

Otros, en cambio, aplaudieron a Fonsi por los nuevos ritmos que aporta esta animada canción que se estrena este jueves, 24 de agosto.