Fanáticas dominicanas estafadas en concierto de Taylor Swift en México

Su afición por la cantautora Taylor Swift llevó a tres fanáticas dominicanas a viajar a México desde República Dominicana; sin embargo, sus deseos de ver a su artista predilecta fueron derribados tras ser estafadas con boletos falsos.

Debido a que la República Dominicana no estuvo contemplada como parte de la gira de Swift, Eras Tour, las mujeres compraron sus boletos por internet a través de Viagogo y pagaron 700 dólares por cada uno.

Al llegar al recinto, donde la cantante estadounidense se presentará por primera vez, intentaron acceder, pero sus boletos no fueron aceptados.

Entre lágrimas, gritos y reclamos, las chicas pidieron a los agentes de seguridad que las dejaran pasar.

"La historia terminó mal para las criollas, pues no pudieron entrar al concierto. " Reportes Medios mexicanos “

"Viajamos desde República Dominicana como para que no nos dejen pasar. Aquí están nuestros boletos. Pagamos por ellos", gritaba una de ellas.

Ante la negativa de los agentes de seguridad, las mujeres intentaron sobornar a uno de ellos para que las dejaran entrar.

@politrend Tres fans procedentes de República Dominicana que acudieron al concierto de #TaylorSwift #estafadas en el Foro Sol fueron defraudadas con BOLETOS FALSOS. Las jóvenes adquirieron sus boletos a través de un sitio aparentemente oficial en internet. ? sonido original - mas.nt

"Ándale, dinos cuánto nos cobras para que nos dejes entrar", le dijo una de las fans. "No puedo, me van a regañar en mi trabajo", respondió el agente de seguridad. "Todos tienen un precio", comentó otra de las chicas. "Ahorita que empiece vemos", agregó el guardia.

"Nosotras compramos taquillas de reventa en BBsits para el concierto, pagamos 700 dólares por taquilla en total, se nos hizo 2 mil 700 dólares, sabíamos que eran falsos desde que los vimos, llamamos y llamamos y nos dijeron que eran válidos, no lo habíamos visto cuando los pagamos, cuando los mandaron yo llamé a la página y les dije esos boletos se ven falsos y me dicen que no que son reales, yo le dije en caso de que no sean reales y no pasen me van a devolver mi dinero y me dijeron que sí, son una página muy famosa, no se qué pasó en nuestro caso" Isabela Franco Fanática dominicana “

Según la agencia Reforma las chicas estafadas se encontraban "afectadas emocionalmente" ante la incertidumbre de no saber si podrían entrar al concierto de Swift. De acuerdo a medios mexicanos, la historia terminó mal para las criollas, pues no pudieron entrar al concierto.