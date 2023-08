Leomar Cordero: ""No debemos tener límites para alcanzar nuestros sueños"

La Academia Latina de la Grabación, a través de la Fundación Cultural Latin Grammy, otorgó la Beca Prodigio al joven dominicano Leomar Cordero, quien cursará una licenciatura en música en Berklee College of Music de Boston, en Estados Unidos.

Cordero, de 19 años, tendrá sus estudios cubiertos con la dotación de doscientos mil dólares, lo que representa un reconocimiento a su talento creativo.

Leomar Cordero comenzó su viaje en la música en La Romana, posteriormente llegó al Conservatorio Nacional de Música, lugar donde continuó su formación académica.

En una entrevista concedida a Diario Libre, Cordero agradeció al popular intérprete urbano Nicky Jam, patrocinador de la beca por el apoyo al talento, así como a la Fundación Cultural Latin Grammy.

De sus inicios

"Mi jornada en la música se inicia desde temprana edad. Tenía 5 años cuando comencé a incursionar en la música, la tambora, la güira y, por último, un piano de juguete que tenía en la casa", aseguró emocionado Leomar Cordero.

Se enamoró de la música y sus padres lo notaron, así que lo inscribieron en una escuela de la iglesia.

"Fueron mis primeros pasos en el aprendizaje de la música, luego pasé a la Academia de Música Charles, un lugar donde tuve mucho crecimiento profesional", recordó.

Nivel superior

Cuando ingresó al Conservatorio Nacional de Música subió varios peldaños en su capacitación y proceso creativo.

Agradecido de sus maestros, Leomar detalló que los ejecutivos de la Fundación AES Dominicana y sus maestros del Conservatorio Nacional de Música le recomendaron aplicar para becas en Berklee en 2022.

"Quedé entre los ganadores y pude asistir a un programa de capacitación de cinco semanas en Berklee College. El ambiente musical, la metodología para enseñar despertaron en mí el deseo de estudiar allí, posteriormente audicioné, logrando media beca en la convocatoria Berklee en Santo Domingo que se realiza en el Conservatorio Nacional de Música", relató Cordero.

Esa beca no le garantizaba la cobertura completa, por lo que continúo aplicando. Su enfoque y deseo de superación lo llevaron hasta las puertas de la Fundación Latin Grammy.

Cuando se enteró de la convocatoria envió videos interpretando sus composiciones.

Sorpresa

El dominicano compitió con cientos de estudiantes del mundo, cuyos trabajos fueron evaluados por reputados maestros de música.

"Para mí fue una gran sorpresa que me llamaran. El equipo de la Fundación Cultural Grammy me llamó en el mes de mayo, cuando me encontraba en el Conservatorio Nacional de Música junto al maestro Javier Vargas, así como a todos los docentes que me ayudaron allá. En la conversación se unió Nicky Jam y es quien me da la noticia de que había ganado su beca".

Para obtener la licenciatura de música en Berklee College of Music, un estudiante debe agotar un programa que tiene una duración de cuatro años, por lo que terminaría en 2027.

Como ya ha realizado cursos en la prestigiosa institución académica, espera que le puedan convalidar algunas materias.

El apoyo al talento

Además del pianista nativo de La Romana, otros 43 estudiantes fueron favorecidos con becas.

"Estoy muy agradecido con la Fundación Cultural Latin Grammy, que durante nueve años ha apoyado a jóvenes que, como yo, somos apasionados con la música latina", apuntó.

La entrega

El jueves pasado, la Fundación Cultural Latin Grammy realizó un acto en Miami para dar a conocer los ganadores de manera oficial.

Nicky Jam protagonizó una actuación en la que participaron los principales ganadores de la beca.

"Él me entregó la beca y lo acompañé al piano en una de sus canciones".

Mensaje

Leomar instó a la juventud que abraza la música como profesión, a continuar sus estudios y que tengan paciencia.

"En la música hay que seguir adelante sin importar lo que se nos presente, hoy me tocó a mí, antes fueron otros. En mi país hay mucho talento, lo he visto en mis compañeros del Conservatorio Nacional de Música. No debemos tener límites para alcanzar nuestros sueños".

Agradeció a su familia, que lo ha respaldado en su viaje para lograr su meta.

"Mis padres y mi hermana estuvieron conmigo en el acto, pero ya se marchan".

Leomar ingresará este lunes a Berklee College of Music. El joven músico agradeció a Diario Libre por respaldar al talento joven y reveló que se mantiene al tanto de lo que acontece en el país a través de sus plataformas digitales.

Protagonistas

La Beca Prodigio que a lo largo de varios años ha sido patrocinada por grandes figuras de la música latina como lo han sido Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio y Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Iglesias (2015).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/27/unnamed-3-6d38a908.jpg (CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY/)

Nicky Jam elogia a Leomar

En el acto también otorgaron la Beca Talento para Matrícula, con una dotación de cien mil dólares para cubrir la matrícula en la universidad o institución de su elección durante cuatro años. Se trata de Gabriel Américo, guitarrista de Brasil; Camilo Astiazarán, guitarrista de Uruguay; y la cubana Olivia Soler Espinosa, intérprete del tres cubano. Además, 40 jóvenes recibirán 10 mil dólares para matrícula en la entidad educativa de su preferencia.

El intérprete puertorriqueño de ascendencia dominicana, Nicky Jam, compartió su alegría de contribuir a la carrera de Leomar. "Me embarga la alegría al unirme a la Fundación Cultural Latin Grammy para otorgar la beca al extraordinario pianista Leomar Cordero. Se trata de más que una beca; es una sinfonía de sueños que armonizan con la dedicación. Ser testigo del poder de la música que nos une a todos, ser parte de las vivencias de Leomar, es un honor que no puedo describir".