Techy Fatule celebra cumpleaños de su esposo con video de Lionel Messi

Lionel Messi despierta pasiones indescriptibles en sus seguidores. Sólo basta ver cómo ha incidido en la vida de Miami y sus figuras, una vez se confirmó su llegada al equipo de la ciudad del sol.

La cantante dominicana Techy Fatule sorprendió en el día de su cumpleaños número 42 a su esposo, David Fernández, un amante confeso del fútbol, quien es además entrenador del popular deporte, con un saludo en video del astro argentino.

"Mi amor cumple años y yo quería darle la sorpresa más importante. David sigue a Leo Messi desde que empezó a jugar en 2004. Lo celebra, lo defiende y ha creído que es el Mejor del Mundo desde que lo vio", escribió Fatule en la publicación.

Para que su esposo no sospechara de la sorpresa, la también compositora le pidió a personas cercanas al padre de su hijo que le enviaran mensajes de aprecio, entre ellos se observa a la comunicadora Tania Báez, al cantante Javier Grullón y a la actriz Karla Fatule, suegra y cuñados.

El video finaliza con Messi, quien aparece desde su vehículo después de las palabras de otras personas especiales en la vida del cumpleañero.

"Hola David Fernández, feliz cumple. Nada espero que la pases lindo, que disfrute tu día. Te mando un abrazo grande... Gracias por el cariño', se señala en el video que luego", dijo ante un incrédulo David que sólo cuestionaba si el video era o no real.

Él no fue el único sorprendido. También Dylan y Teo, el hijo y el sobrino de Fatule, que no pudieron aguantar las lágrimas al ver la cara de su jugador favorito.

Para lograr su hazaña, la intérprete de "Que me quedes tú" se unió a la periodista dominicana radicada en Argentina Marielita Mimi y a la mismísima esposa de Messi, Antonela Roccuzzo.

"Sé que nunca olvidará este día (mucho menos Dylan y Teo que se pusieron a llorar). Gracias amiga @marielitamimi eres todo! Gracias antonelaroccuzzo", finalizó.

Por su lado, Marielita Mimi explicó que no dudó en hacer el sueño de sus amigos posible y que fue Antonela quien le hizo todo más sencillo.

Cómo era de esperarse las reacciones de figuras del medio no se hicieron esperar. 'Qué emoción', dijo la comunicadora Nuria Piera, en reacción al video. 'Wow hermoso. Ya no tienes que regalarle el resto de su vida Jajajajaj, nada superará eso', agregó Georgina Duluc. 'Wow qué sorpresa! Lo he visto 10 veces emocionado! Felicidades', expresó el cantante y comunicador Carlos Alfredo Fatule, su suegro.