Concierto de Greeicy y Mike Bahía en la Semana de la Música Latina Billboard 2023

Greeicy y Mike Bahía, cantantes nativos de Colombia, llevarán su talento a la Semana de la Música Latina Billboard 2023, prometiendo ofrecer un espectáculo imperdible durante la serie de conciertos "En Vivo" de la reconocida semana que comienza el 2 de octubre.

Los cantantes, que son pareja y padres de un niño, subirán al escenario para una actuación íntima en el Faena Theatre de Miami, Florida. Este será un espectáculo privado exclusivo para los titulares de pases de la Semana de la Música Latina de Billboard e invitados especiales.

Además de Mike y Greeicy, también participará su compatriota Fonseca, en celebración de la música, la cultura y el entretenimiento.

Mike está celebrando el éxito de su último álbum "Contigo", proyecto que completa la trilogía discográfica "Navegando Contento Contigo" que inició en 2019. El álbum captura la brillante energía positiva y el espíritu contagioso por el que el ganador del Grammy Latino se ha hecho reconocido en todo el mundo, incorporando influencias de géneros como la salsa y la bachata en sencillos populares que incluyen "La Falta" con Carin León, "El Egoísmo" con Keityn y Dekko, "De Qué Manera", "Mi Pecadito" con Greeicy y "Corazón".

Por su parte, Greeicy lanzó su último proyecto "Yeliana", llamado así por su inspirador alter ego que encarna a cada mujer y madre que alguna vez ha vivido y amado. El álbum incluye los cautivadores sencillos "Que Me Quiera", "Lokita", "I Try For You", "Quimica" y "Zha" con Danny Ocean, que ayudan a dar forma a la convincente historia de una mujer resiliente que lucha por hacer realidad sus sueños mientras enfrenta los desafíos de la maternidad y las complicadas relaciones románticas.

La Semana de la Música Latina de Billboard regresa a Miami del 2 al 6 de octubre de 2023, coincidiendo con el Mes Nacional de la Herencia Hispana. La invitación de Mike y Greeicy a participar como parte de este destacado evento anual es una prueba más del tremendo impacto e influencia que los dos artistas han tenido en la música latina mientras continúan creciendo en sus carreras.