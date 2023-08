Natti Natasha se defiende de las críticas sobre su delgadez

Con un contundente mensaje a través de una transmisión en vivo de Instagram, la cantante dominicana Natti Natasha se expresó el miércoles ante críticas sobre su delgadez, afirmando que le "encanta" cómo está su cuerpo en estos momentos.

"Me encanta como me veo para los videos, para todo. Personalmente 'I love it'. Como quiera juzgan. Cuando estaba más llenita 'ah estás muy gordita, pareces embarazada' y ahora que estoy flaca cortada 'estás muy delgada'. Yo estoy bien señores, yo estoy demasiado bien gracias a Dios", aseguró.

Según el medio boricua "El vocero", la cantante mencionó que "es como raro que en los tiempos que estamos ahora no quieren juzgar a las personas que son más llenitas, pero entonces a las personas que son flacas, aunque tengan músculos y están rotas por todos lados, las quieren juzgar' y mencionó que eso 'como que no me cuadra mucho".

"O estamos juzgando los cuerpos, o no estamos juzgando los cuerpos, o, ¿es nada más a las flaquitas?", cuestionó en el video que fue rescatado por el influencer puertorriqueño "Molusco".

Además, recalcó que, aunque algunas personas flacas sin músculos no hacen ejercicio, ella sí lo hace, que le 'mete' a las pesas y a la bicicleta y que le "encanta".

"En los tiempos que estamos ahora que no estamos juzgando cuerpos, entiendo que eso está muy fuera de lo adecuado y entiendo que a las flaquitas y a los flaquitos también se les tiene que dar su respeto y se les debe dar su apoyo, digo yo", sostuvo.

Como la dominicana, otras figuras se han visto en el ojo de las críticas por su peso. Las actrices Gaby Spino, Geraldine Bazán, cantantes como Gloria Trevi y Danna Paola y presentadoras como Clarissa Molina y Alejandra Espinosa, han tenido que salir a hablar sobre su estado físico. "¿Por qué se sigue cuestionando el cuerpo de una mujer?", cuestionan.