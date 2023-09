Yeydiel lanza su segundo tema promocional 'Fundador'

Tras el éxito obtenido con su primer tema musical "Bandida", el exponente del género urbano puertorriqueño Yeydiel lanzó el pasado jueves su segundo tema promocional titulado "Fundador".

"Fundador" sale del lápiz de Yeydiel con la producción del afamado Karl Beats y es un trap basado en una experiencia de la vida real, situación que lo inspiró a poner en marcha su talento como compositor y plasmarla en un tema pegajoso con el que está seguro mucha gente se va a identificar. Este corte está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello independiente Poison Music.

El material audiovisual de 'Fundador' llega de la mano del director Jerome Valderrama. El video fue grabado en las calles de San Juan, Puerto Rico, un lugar lleno de espacios que sirvieron para desarrollar la historia y tener un resultado del cual Yeydiel se siente completamente feliz y satisfecho.

"Yo no soy mi historia. Durante mucho tiempo me identifiqué como las cosas que pasan en mi vida, las cosas que hago, buenas o malas. No soy los pensamientos que hay en mi cabeza, ni las cosas que logro, ni la forma de mi corte de pelo. Ya no 'bailo con el diablo' en mi espalda. Estoy disfrutando de este momento al cual he llegado con mucho esfuerzo. Gracias a Dios estoy disfrutando este proceso. Esta canción es tal cual como quise crearla. Siento que puedo lograr muchas cosas gracias al apoyo de Poison Music y la acogida que recibo del público".