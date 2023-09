Para The Chemical Brothers, un 10mo álbum de estudio es un logro y un reto

Los Chemical Brothers lanzaron su 10mo álbum de estudio For That Beautiful Feeling. ( ALBERTO PEZZALI/INVISION/AP )

El querido dúo electrónico británico, The Chemical Brothers, lanzó el viernes su décimo álbum de estudio luego de más de tres décadas de trayectoria. ¿Es más fácil con el tiempo?

No según Tom Rowlands, la mitad del dúo fundado en Mánchester.

“Creo que es simplemente más complicado”, dijo Rowlands vía Zoom desde su estudio en el Reino Unido. “Todo el mundo tiene una nueva teoría sobre cómo hacerlo”.

Previo al lanzamiento de “For That Beautiful Feeling”, Rowlands y Ed Simons compartieron cuatro sencillos: “No Reason”, “Live Again” con Halo Maud, “Skipping Like A Stone” con Beck y “The Darkness That You Fear”. Previamente, habían colaborado con Beck en “Wide Open” de 2015.

También se propusieron probar las canciones en pistas de baile y festivales “tocándolas (en vivo) mientras las componemos”, como explica Rowlands, lo que, a su vez, influyó en sus decisiones de estudio.

“No sé si es la manera correcta de lanzar un álbum”, sonrió. “No sé si es la manera correcta, pero así es como está sucediendo”.

Hasta ahora ha funcionado. El público respondió bien a algunos temas de “For That Beautiful Feeling” que los Chemical Brothers incluyeron en sus sets este verano, sin duda generando entusiasmo por el nuevo lanzamiento.

“No Reason”, una canción perfecta para el rave, se convirtió en el sencillo principal del disco, porque se sentía “fresco y diferente” y también “muy divertido de tocar en vivo”, dice Rowlands. Pero en realidad, se trata de cómo él y Simons se sienten acerca de sus canciones y, a veces, si una no tiene buena aceptación frente al público, eso simplemente solidifica su valor para el dúo.

“A veces, algo que va muy mal te convencerá aún más de su grandeza”, dice Rowlands sobre este enfoque de vivir primero. “Dices, ‘Sí, ¡la gente no está preparada para esto!’”

Juntos desde 1989, con 10 álbumes e innumerables actuaciones en todo el mundo, el dúo ha pasado por una buena cantidad de cosas buenas y malas.

Se presentaron en el Escenario Pyramid, el principal del Festival de Glastonbury en el 2000, aunque Rowlands dice que era “tan enorme que es difícil entender lo que estás haciendo”.

Y luego está lo malo: una experiencia muy diferente durante un set a las 9:30 a.m. en Ibiza, al principio de su carrera que no salió según lo planeado.

Eran “las personas equivocadas en el lugar equivocado en el momento equivocado”, recordó Rowlands. “Mucha ira y lágrimas... la gente más sensata se habría ido a la cama y luego habría tomado un buen desayuno con jugo”.

Para los amantes de la música electrónica, los Chemical Brothers retomarán su gira el 26 de octubre en Glasgow, Escocia, y son uno de los actos más esperados para el festival Corona Capital de la Ciudad de México, donde se presentarán el 19 de noviembre. Están ansiosos por utilizar imágenes impresionantes de sus antiguos colaboradores Adam Smith y Marcus Lyall, y probar música adicional que no apareció en el disco, o como dice Rowlands: “miles de horas de juego”.

Durante la gira, “puedes hacer las luces exactamente como quieras y ajustar todo realmente a cómo quieres que sea”, añadió Rowlands. “Eso es realmente emocionante para nosotros”.

Además del nuevo álbum y la gira, el dúo lanzará un libro en octubre titulado “Paused in Cosmic Reflection”, escrito por Robin Turner, amigo de Simons y Rowlands, con sus aportes. Pero como una banda que va constantemente hacia adelante, no es algo que Rowlands esté listo para leer.

“Voy a guardarlo para un vuelo o para la jubilación”, dijo sonriente.